歐盟啟動烏克蘭摩爾多瓦入盟談判　澤連斯基：具歷史意義時刻

歐盟啟動與烏克蘭和摩爾多瓦的入盟談判。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱，這個時刻「真正具有歷史意義」。



法媒報道，歐盟星期二（6月25日）正式進行上述談判。澤連斯基稱，歐盟27個成員國上週簽署協議開始談判，「烏克蘭現在是、也將永遠是歐洲的一部分，數百萬烏克蘭人，我們幾代人，都在實現歐洲夢。」

摩爾多瓦是烏克蘭的鄰國，在俄烏戰爭爆發後，也立即提出加入歐盟的申請。摩爾多瓦擔心成為俄羅斯的下一個侵略目標。

摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）上週說：「成為歐盟成員國是我們實現和平、繁榮和所有公民更好生活的道路。」

2023年11月4日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪問基輔。11月8日，歐盟將為烏克蘭（及其他國家）加入歐盟路向一事發表報告。（Reuters）

2023年5月31日在摩爾多瓦（Moldova）基希訥烏（Chisinau）舉行的歐盟夥伴團揭幕禮上，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發表演說。（Reuters）

這次談判仍然只是標誌着一個漫長的改革進程的開始，可能需要很多年，也可能永遠不會促成烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟。

當中，阻礙這個進程的不僅是俄羅斯，還有歐盟內部懷疑論者的沉默，尤其是匈牙利。

不過，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社交媒體發文說，談判的開始「對烏克蘭、摩爾多瓦和整個歐盟人民來說都是非常好的消息」。

她說：「未來的道路充滿挑戰，但也充滿機遇。」

歐盟星期二與烏克蘭和摩爾多瓦的會談，將啟動一個審查程序，以了解這些國家的法律在多大程度上符合歐盟標準，以及未來還有多少工作要做。

一旦完成，歐盟必須開始制定35個議題的談判條件，從稅收到環境政策等。

談判的開始在烏克蘭引起強烈反響，因為希望與歐盟建立更緊密的聯繫引發2014年的抗議活動，最終演變成與俄羅斯的全面危機。

此次談判也正值摩爾多瓦局勢緊張之際，此前美國、英國和加拿大警告稱，俄羅斯「密謀」影響該國10月的總統選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

