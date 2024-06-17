烏克蘭和會｜澤連斯基：從未指中國是敵人　盼能成烏克蘭朋友

在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會結束，中國未派代表出席。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月16日在峰會後的記者會表示， 相信中國可以幫助烏克蘭，因此非常希望中方能參與對話並提出建議。他強調，從未說過中國是敵人，也希望中國成為烏克蘭的朋友。



澤連斯基指出，尊重中國的領土完整和主權，也希望中國對烏克蘭抱相同立場。他認為中國是個重要國家及經濟體，對俄羅斯有政治和經濟影響，能夠幫助烏克蘭。

當被問到中國是否烏克蘭的敵人時，澤連斯基強調，烏克蘭只有俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）這個敵人 。朋友則是會在困難時提供幫助的人，他希望中國也能成為烏克蘭的朋友。

中國未派代表參加和平峰會。路透社引述多名外交官員消息稱，中國一直在遊說其他國家實施其提出的「和平計劃」。