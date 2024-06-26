路透社：秘魯總統訪華示好　政府取消撤回中企錢凱港經營特權

路透社引述知情人士稱，秘魯在總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）與中國國家主席習近平會晤前，撤回取消一家中國企業在秘魯超大型港口獨家營運權的請求，旨在兩國領導人會晤前緩解緊張局勢。



秘魯政府今年3月尋求取消中國央企中遠海運在秘魯超大型港口錢凱港的獨家運營權，稱2021年授予中遠海運獨家營運權是一個「行政錯誤」。

路透社星期三（6月26日）引述一位接近秘魯國家港務局的知情人士消息，秘魯一名交通部檢察官已經在星期一（24日）「正式請求」撤回原先的請求。

報道稱，此舉旨在為中秘兩國領導人的會晤緩解緊張氛圍。

中遠海運秘魯錢凱碼頭項目三維效果圖（中國一帶一路網網站）

據中國央視新聞報道，秘魯總統博魯阿爾特已於星期二（6月25日）抵達深圳，開啟為期五天的訪華之行。

中國國家主席習近平將同博魯阿爾特舉行會談，中國總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際將分別同她舉行會見。博魯阿爾特也將在深圳拜訪華為、比亞迪，在上海與中遠海運集團高層舉行會談。

中遠海運2019年收購秘魯錢凱港60%股權，投入94億人民幣（101億港元）建設，該港口項目第一期項目預計將於今年年底竣工。

美國政府曾對秘魯授權中遠海運錢凱港獨家營運權提出批評。據美國之音報道，中遠海運和錢凱港的協議3月出現波折前，秘魯外長崗薩雷斯（Javier Gonzalez）在白宮與美國國務卿布林肯舉行了會談。

報道也稱，錢凱港是秘魯規模最大的一帶一路項目，也是中美兩國在拉丁美洲爭奪貿易主導權的體現。

本文獲《聯合早報》授權轉載

