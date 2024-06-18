秘魯總統將訪華：冀引入中資　不認為會招致美國「怨恨」

路透社6月17日報道，秘魯總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）將在本月底訪問中國，並參觀華為、比亞迪等中國企業，尋求引進更多中國投資。秘魯部長會議主席阿德里安森（Gustavo Adrianzén）17日表示，秘魯政府不認為這一舉措會招致美國的「怨恨」。



阿德里安森在當天的新聞發布會上介紹說，博盧阿爾特希望在訪問期間向中國宣傳秘魯，與中國的科技、礦產、農業和工業公司進行談判，從而吸引中國企業的投資。

圖為2024年2月22日，秘魯利馬，總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）面臨貪腐調查。（Reuters）

但近年來，中企在秘魯投資的增長引起了美國等西方國家的「擔憂」。對此，阿德里安森回應說：「我們不認為我們的朋友，像美國這樣有着長久友誼和歷史聯繫的國家會因為我們引進中國投資而感到怨恨。」

他指出，秘魯政府也在邀請西方投資，包括來自美國的投資，「我們接受來自任何國家的投資，我們有來自美國、加拿大、西班牙、英國和其他亞洲投資者的投資。」

秘魯國家通訊社稱，秘魯經濟財政部長阿里斯塔（José Arista）17日還告訴秘魯媒體，博盧阿爾特率領的代表團將包括秘魯農業和灌溉部長馬內羅（Ángel Manero）及國家農業衛生局官員，他們計劃探討向中國市場出口肉類和農產品的可能性。

圖為2024年4月26日，中國深圳華為旗艦店外，一名女子站在熒幕前。它正在顯示華為Pura 70系列手機的廣告。（Reuters）

阿里斯塔說：「我們能為這個大國（中國）提供什麼優勢？優勢之一就是我們在監管方面的穩定性。我們與他們簽訂了自由貿易協定，不僅允許以零關稅出口或進口，還能為投資提供穩定和安全。」

中國是秘魯最大的貿易夥伴。路透社稱，2023年秘魯650億美元（約5,075億港元）的出口額中，有超過三分之一銷往中國。

目前，由中資控股建設的秘魯錢凱港碼頭（Port of Chancay）項目正在緊鑼密鼓地推進中，預計將在2024年11月竣工，成為拉美重要的物流中心。按照規劃，錢凱港將發展成為拉美地區重要的樞紐港和太平洋門戶港，促進當地經濟發展，並成為中秘友好經貿往來新的連接點和溝通橋樑。

圖為2023年8月22日，秘魯，中遠海運港口位於秘魯的錢凱港正在施工。 （REUTERS）

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里，屬天然深水港。錢凱港項目是中企在拉美的港口項目之一，預計耗資36億美元（約281億港元），旨在促進雙邊貿易。2019年1月，中遠海運集團所屬中遠海運港口有限公司收購錢凱碼頭60%股權。同年5月，項目正式交割。

此前，圍繞錢凱港獨家經營權的問題曾發生法律糾紛。秘魯國家港務局在今年早些時候表示，尋求通過司法程序廢除2021年授予中遠海運的錢凱港獨家經營權，以「糾正行政錯誤」。秘魯國家港務局稱，根據秘魯競爭法，該局無權授予這種權利。

但博盧阿爾特已於當地時間6月5日簽署了《國家港口系統法》修正案，規定秘魯國家港務局有權向私營公司授予獨家經營權，這為中企重獲秘魯在建錢凱港獨家經營權鋪平了道路。

秘魯國會交通和通訊委員會主席愛德華多（Eduardo Salhuana）表示，修正案填補了法律漏洞，消弭了有關港口服務獨家經營權法律糾紛的風險。他說，針對中遠海運集團錢凱港獨家經營權的訴訟已經撤回，秘魯國會支持為投資秘魯港口的外國公司提供穩定的法律環境。

然而，秘魯與中國的合作引起了美國政府的「擔憂」，美國軍方官員渲染「中國威脅論」，妄稱中方可能將港口用於「軍事目的」。美國南方司令部司令理查森（Laura Richardson）曾在5月的一次會議上聲稱，中國在拉美地區建設港口對美國的利益構成「重大風險」。

理查德森敦促美國企業參與競爭，還呼籲拉美國家採用「更安全的商業替代方案」。

但美國官員的言論並未影響秘魯與中國合作的意願。阿里安德森17日表示，秘魯還希望建設一條從秘魯經過玻利維亞到達巴西的鐵路，以促進錢凱港的出口。他指出，這條「兩洋鐵路」可能無法在短期內落實，但它可能隨着大型港口的建設而成為現實。

阿里斯塔則指出，錢凱港地理位置優越，有望成為拉丁美洲向亞洲出口的樞紐，這將允許秘魯進入中國和亞洲的廣闊市場。

「巴西向中國出口大量穀物、大豆、玉米和牛肉，阿根廷和烏拉圭也一樣。他們可以從哪裏出發呢？可以通過錢凱港。所以我們需要勾勒出從全國各地通往錢凱港的物流路線。」阿里斯塔說，「事實上，一個來自巴西的代表團已經抵達，評估如何與錢凱港項目保持一致。」

5月，秘魯國會以108票贊成、0票反對通過決議，宣布將每年的2月1日設立「秘中友誼日」。

對此，中國外交部發言人毛寧3日表示，中國和秘魯是真誠互信的好朋友、共同發展的好夥伴。秘魯國會幾乎全票通過決議，將每年的2月1日設為「秘中友誼日」，這充分體現了秘方對中秘關係的重視，充分表明中國和秘魯的友好深入人心，充分展現了中秘關係進一步發展具有堅實的民意基礎，潛力巨大，前景光明。中方願意同秘魯方面共同努力，推動兩國全面戰略夥伴關係結出更多果實，更好造福兩國人民。

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