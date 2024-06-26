聯合國報告：加沙饑荒迫在眉睫　96%人口面臨「危機級」狀況

聯合國參與編寫的最新綜合糧食安全階段（IPC）報告警告，由於以色列和哈馬斯之間的戰爭持續不斷，援助渠道受到限制，加沙地帶仍然處於饑荒預警狀態，五分之一以上的家庭「數日未曾進食」。



路透社6月25日報道，於25日發布的綜合糧食安全階段報告數據顯示，加沙地帶有49萬多人面臨最嚴重或「災難性」的糧食不安全狀況。這一數字低於三個月前預測的110萬，但仍佔加沙人口的五分之一以上。

報告顯示，96%的人口、約215萬人，面臨「危機」級別或更高水平的嚴重糧食不安全。這是糧食安全五個階段綜合分類指數的第三階段。

報告指出，這一數字中還包括近50萬處於「災難性」狀況（IPC第五階段）的人口，並強調「只要衝突持續，人道主義援助准入受到限制，整個加沙地帶都將面臨饑荒的高風險」。

與此同時，報告指出，加沙北部各省的糧食安全狀況「略有改善」。聯合國世界糧食計劃署（WFP）指出，這一改善表明更大的准入所能帶來的變化。增加向北部地區糧食運送和營養提供服務有助於降低最嚴重的饑餓程度，但仍存在令人絕望的情況。

2024年6月25日，最新發布的綜合糧食安全階段（IPC）報告警告，由於以色列和哈馬斯之間的戰爭持續不斷，援助渠道受到限制，加沙地帶仍然處於饑荒預警狀態。（IPC twitter）

向加沙提供援助已成令人沮喪「日常難題」

聯合國新聞中心引述人道事務協調廳的蓋爾達（Yasmina Guerda，暫譯）說，向加沙提供援助已成為一種令人沮喪的「日常難題」，導致營養不良的兒童無法獲得他們所需的拯救生命的援助。

她在第二次由加沙返回日內瓦後向記者們說，「每天在當地直接觀察到的情況是，加沙再也沒有一寸地方是安全的」。

哈馬斯10月7日襲擊以色列和劫持人質的事件引發以色列近九個月的密集轟炸和地面行動，對於加沙人來說，基本需求比以往任何時候都更加迫切，他們被迫根據以色列軍方一再下達的撤離命令，隨時逃離家園。

蓋爾達說：「你只有10到15分鐘的時間離開你的房子……你必須在瞬間做出決定，決定要打包什麼，什麼是必不可少的，以及如何界定什麼是必不可少？出生證明、身份證、嬰兒配方奶粉……這是我從逃離加沙市、傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）、汗尤尼斯（Khan Younis）、代爾拜萊赫（Deir al-Balah），以及現在的拉法（Rafah）的人們口中一再聽到的故事。」

圖為2024年3月7日，加沙拉法（Rafah），流離失所的巴人等待接受聯合國人道主義救援組織的援助。（Reuters）

以色列解救人質行動 造成數百人死傷

蓋爾達回顧兩週前以色列為解救關押在加沙中部努塞賴特（Nuseirat）的四名以色列人質而採取的軍事行動，據當地衛生部門稱，這次行動造成數百人死傷。她說，當地居民並未收到任何警告。

她說：「他們當時只是試圖用當天能找到的食物吃頓飯，然後轟炸開始並持續兩個小時，坦克炮彈和槍聲此起彼伏。我們當時在幾公里外工作，我們辦公樓的牆壁、門窗都在搖晃。我們當時不知道發生什麼事。」

蓋爾達描述說，襲擊發生後，她前往戰地醫院，見到失去四肢的孩子們「呆呆地望着虛空，由於炮彈的轟擊，他們無法發出聲音或哭泣」。對於那些因及時逃離居民區轟炸而倖存下來的人來說，這僅僅是噩夢的開始。

2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，巴勒斯坦人走出來檢查損毀情況。（REUTERS）

2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，一批巴勒斯坦人用擔架抬着一名死於襲擊的人。（REUTERS）

她指出，在短短的10至14天內為這些倖存者和來自加沙南部拉法的一百多萬流離失所者提供人道主義援助仍然極其困難，特別是自從以色列軍隊在5月初已關閉那裹的主要過境點以來。

她說：「在加沙運送援助物資是一項艱巨的任務，每天都會發生戰鬥，所需的一切物品都不充足，我們的倉儲設施經常遭到襲擊，行政管理障礙重重，網絡不暢，電話網絡薄弱，道路被毀等等。此外，我們花數個小時在檢查站等待、協調、妥協以找到一條通行之路。」

另據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說，在以色列持續不斷的轟炸中，加沙每天有10名兒童失去一條腿或雙腿。

本文獲《聯合早報》授權轉載

