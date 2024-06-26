德國總理：推選馮德萊恩連任歐盟委員會主席

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期三（6月26日）證實，他已與歐洲議會的三個主要中間派組織達成協議，將繼續推選馮德萊恩連任歐盟委員會主席一職。



路透社報道，朔爾茨告訴德國聯邦議院，相關組織還同意委任葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）擔任歐盟國家領導人會議主席，以及任命愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）擔任歐盟外交政策負責人。

德國總理朔爾茨2024年5月22日在柏林出席每周例行內閣會議（Reuters）

朔爾茨說：「目前，這只是三個組織的立場，但他們在議會中佔多數……因此，我非常希望明天召開的歐洲理事會能夠達成這項協議。」

歐盟成員國領導人預計將在6月27日至28日在布魯塞爾歐盟總部舉行會晤，其間可能作出最終決定。

歐盟委員會主席由歐洲理事會提名，提名人選獲得歐洲議會過半數支持即可通過。歐洲議會2014年推出「領銜候選人」制度，即歐洲理事會應提名歐洲議會第一大黨團的「領銜候選人」出任歐委會主席。

6月11日，馮德萊恩在柏林出席烏克蘭復甦會議。（Reuters）

今年歐洲議會選舉前，歐洲議會重新強調「領銜候選人」制度重要性。由於這次馮德萊恩是人民黨黨團推舉的「領銜候選人」，因此該黨團保持歐洲議會第一大黨團地位且議席數增加，無疑讓馮德萊恩謀求連任有了更多底氣。

本文獲《聯合早報》授權轉載

