習近平訪法前夕　馬克龍強調捍衛歐洲利益　臨陣晤朔爾茨共商大計

中國國家主席習近平5月5日開始訪問歐洲行程，他首站將訪法國。在此前夕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）不僅和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5月2日共進晚餐，還在發布於同日的《經濟學人》專訪中擺明立場，強調捍衛歐洲利益。



首先是馬克龍在《經濟學人》5月2日發布的專訪中表示，歐盟面對中國的開放市場面前需要非常務實，且必須要從歐洲的戰略利益出發來看待問題，但不能過於受制於教條主義或利益割裂。

法國總統馬克龍2024年4月25日在巴黎發表演說（Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS）

歐洲市場面對中國電動車產能的輸出無大優勢，馬克龍認為雙方在電動車領域的競爭對歐洲人民並無好處可言。

他強調需「捍衛歐洲利益、以互惠互利並促進國家安全的方式」，並捍衛歐盟委員會在電動車等方面對中方啟動的調查。在過去30年來，中國經各方帶領進入世界貿易，馬克龍批中方並未尊重國際貿易規則，導致歐洲無法獲得足夠的保護。

圖為2024年3月15日，德國柏林，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）（左）和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）（右）在舉行論壇前會面。（Reuters）

其次是馬克龍和朔爾茨5月2日在巴黎圓頂餐廳（La Rotonde）的「私人晚宴」，其內容保密，尚未有消息泄露。但據法媒指，隨行人員稱兩人討論當前的敏感話題，首先有談到習近平的歐洲之行。

法國《世界報》分析指，在美國前總統特朗普（Donald Trump）有可能重返白宮的情況下，馬克龍和朔爾茨也就歐洲防務問題進行磋商。