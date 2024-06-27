中國大熊貓「雲川」與「鑫寶」啟程赴美

據央視新聞援引中國國家林業和草原局消息報道，6月26日晚，大熊貓「雲川」「鑫寶」所乘車隊駛離大熊貓保護研究中心雅安碧峰峽基地，將搭乘包機從成都雙流國際機場飛往美國，開啓新一輪中美大熊貓保護合作。



大熊貓「鑫寶」，雌性，2020年7月23日出生，溫柔乖巧。大熊貓「雲川」，雄性，2019年7月28日出生，聰明活潑。

據報道，為確保兩只大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。大熊貓「雲川」「鑫寶」入住美國聖迭戈動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，陪伴牠們度過隔離檢疫期，快速適應新的生活環境。公眾將可以通過多種方式瞭解牠們的生活日常和適應狀況。

大熊貓「鑫寶」。（央視新聞）

大熊貓「雲川」。（央視新聞）

國家林草局4月27日宣布，中國野生動物保護協會與世界五大動物園之一的美國聖迭戈動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國開啟為期10年的國際保護合作。按照協議內容，雙方正積極推進大熊貓赴美前相關準備工作。

據介紹，中方從中國大熊貓保護研究中心選定的大貓是雄性的「雲川」及雌性的「鑫寶」，中方安排經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。而美方正在對場館進行改造提升，為大熊貓創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩隻大熊貓配備了曾在中國學習交流大熊貓飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

為確保「雲川」及「鑫寶」在美健康生活，中國野生動物保護協會組織專家在3月曾前往美國，就開展大熊貓合作與聖迭戈動物園進行深入磋商，開展技術指導與交流，明確大熊貓飼養管理、居住環境、健康護理等標準要求。

美國聖迭戈動物園是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構，也是全球規模最大、享有盛譽的世界知名動物園之一，年均遊客訪問量600萬人次。中國大熊貓保護研究中心與動物園自1994年開展合作以來，雙方在大熊貓生態學、行為學、遺傳學、營養學等領域研究，以及野外監測、人工繁育、疾病防治、伴生物種研究、公眾教育等方面取得豐碩成果，聯合攻克系列技術難題，共同為全球瀕危野生動物保護作出貢獻。