美國最後4隻大熊貓今秋將自阿特蘭大動物園送返中國

美國最後一間有大熊貓的動物園阿特蘭大動物園（Zoo Atlanta），預計今年秋天將把四隻熊科鎮園之寶送回中國。



《美國之音》報道，根據阿特蘭大動物園方說法，該動物園正在準備把大熊貓母親和父親倫倫和洋洋、以及他們在美國出生的孿生姊妹雅倫和喜倫送回中國。移交的具體日期還未確定，但是可能是在10月與12月之間。

阿特蘭大動物園方預計今年秋天將把四隻熊科鎮園之寶送回中國。圖為倫倫和洋洋。（網上影片截圖）

自從華盛頓的國家動物園（National Zoo）去年11月把三隻大熊貓歸還中國後，阿特蘭大的四隻大熊貓已是美國境內最後的大熊貓了。在中美兩國外交關係趨向緊張之際，隨著租賃協議到期，其他美國動物園都已把大熊貓送回了中國。

據了解，阿特蘭大動物園1999年獲得倫倫和洋洋入園，這是一項為期25年的租約的一部分，這項租約很快就要到期。

自從倫倫和洋洋落戶阿特蘭大之後，他們生下了七隻熊貓，2016年出生的雅倫和喜倫是最年輕的。她們的哥哥姊姊已經由成都大熊貓繁育研究基地照料。

阿特蘭大動物園方預計今年秋天將把四隻熊科鎮園之寶送回中國。（網上影片截圖）

在阿特蘭大的熊貓辭別之前，美國有可能迎來一對新的熊貓。聖地亞哥動物園（San Diego Zoo）四月表示，工作人員最近去了中國，與熊貓雲川和鑫寶會面。他們有可能今年夏天抵達加州。

阿特蘭大動物園園方在一份新聞稿中說，在他們的熊貓離開之前，他們應該能夠公布「重要的事先通知」。至於阿特蘭大未來是否還會迎來新的熊貓，動物園方僅表示，還沒有與中國的夥伴進行任何討論。