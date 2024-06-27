博魯阿爾特訪中國邀比亞迪赴秘魯設工廠　稱不設關稅鼓勵投資

目前正在中國訪問的秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），力邀中國電動車巨企比亞迪（BYD）到秘魯設廠。



路透社引述秘魯政府聲明報道，博魯阿爾特6月26日與比亞迪管理層會面時說，如果比亞迪在秘魯設立汽車裝配廠，將從定於11月啟用、由中國央企中遠海運在秘魯建造的錢凱港（Chancay Port）獲益。

圖為2023年11月16日，美國三藩市，中國國家主席習近平會見秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）。（中國外交部）

博魯阿爾特指出，秘魯政府將在錢凱港或距離太平洋海岸線1,000公里的秘魯南部大城市阿雷基帕（Arequipa）建造一個工業區。「汽車裝配行業可在這兩個地方其中一處落戶。」

中國近年已成為秘魯的最大投資國，也是秘魯銅的最大買家。博魯阿爾特說：「與其從秘魯採購銅和鋰，他們（中國車企）應該到秘魯來設裝配廠。」她稱，秘魯政府將不設關稅，以鼓勵更多在地投資。

2024年4月25日在中國江蘇省連雲港，航拍機拍攝到一大批比亞迪電動車正準備運到比亞迪探索者一號輪船上，出口到巴西。（Reuters）

根據聲明，秘魯政府也計劃與中國就未來三四年內，將秘魯巴士替換為電動型號達成協議。

路透社26日引述消息人士報道，博魯阿爾特訪華前，秘魯官方撤回此前取消一家中國企業對秘魯超大型港口獨家運營權的請求。

據中國央視新聞報道，博魯阿爾特已於25日抵達深圳，開啟為期五天的訪華行程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

