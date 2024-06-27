駐日本美兵涉誘拐強姦少女　沖繩官員憤怒促道歉賠償　市議會抗議

日本沖繩縣一名駐日美軍2023年涉嫌誘拐及強姦當地一名未滿16歲的少女，在2024年3月被起訴，案情直到近日才曝光。民間團體「全沖繩會議」26日事件召開記者會，批評美軍設施過度集中沖繩。沖繩官員6月27日向美軍司令表達憤怒，要求向受害者道歉，並立即提供適當賠償。



那霸市議會27日全會一致通過抗議決議，要求美方採取措施防止此類問題再發生，決議又指「美國軍人及文職人員引起的惡性事件層出不窮」。

美媒和日本共同社6月27日報道，涉案的25歲美軍士兵華盛頓（Brennon Washington）被指於2023年12月24日平安夜休班時間，在沖繩縣讀谷村的公園誘拐一名未滿16歲的少女上車聊天，接着開車將她帶回住處，之後把對方強姦。

警方根據閉路電視畫面確認涉案士兵身份，將他逮捕到案。檢方依以猥褻目的誘拐及不同意性交等2項罪嫌將他起訴，法院予以保釋後，他被轉移到美軍嘉手納基地拘留。

圖為2018年5月30日，日本沖繩縣名護市的美軍基地外懸掛居民抗議美軍士兵犯案的橫幅（Getty）

官員要求美方致歉

以沖繩為據點的美國空軍第18航空團司令埃文斯（Nicholas Evans）27日與沖繩副知事池田竹州會面。他未說明案件概要和對美軍士兵處分的具體情況，僅就事件表達遺憾。

池田則批評稱，駐沖繩美軍的教育和管理體制不充分。他指出在起訴涉案美軍後，美方也未與沖繩縣聯繫。在提交的抗議文件中，日方要求美軍加強外出限制，並向受害者道歉並補償。

日本內閣官房長官林芳正於2023年12月14日在日本東京首相岸田文雄官邸出席記者會。（Reuters）

日本內閣官房長官林芳正指，第一次聆訊定於7月12日舉行，美國官員正全力配合調查。日本外務省向美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）作出投訴。

沖繩縣政府透露，外務省在涉案美軍被起訴後，未主動通知沖繩縣，直到當地政府於6月25日主動詢問進度才告知，引發當地民眾不滿。

民間團體：美軍士兵犯案屢次發生

民間團體「全沖繩會議」代表絲數慶子在26日記者會上批評外務省隱瞞的舉動，並指他們將於近日向外務省沖繩事務所提出抗議。絲數慶子強調，案件不斷發生是因為沖繩美軍基地的存在。

↓ 絲數慶子召開記者會 ↓

1995年，3名美軍士兵強姦一名12歲沖繩女學生，引發當地居民對島上美軍的強烈抵制；2016年，一名20歲女性在沖繩被一名前美軍基地工作人員強姦並謀殺；2021年，一名美國海軍軍官在駕車衝下富士山撞死兩名日本公民。