中國大熊貓「雲川」「鑫寶」抵美　準備落戶聖迭戈動物園

新華社6月28日報道，負責新一輪中美大熊貓保護合作的大熊貓「雲川」和「鑫寶」的包機在27日抵達洛杉磯國際機場，隨後將被轉運至加州南部的聖迭戈動物園（San Diego Zoo）進入為期一個月的隔離檢疫期，之後正式落戶當地。



報道提到，「雲川」為雄性，在2019年7月28日出生，聰明活潑。「鑫寶」為雌性，溫柔乖巧2020年7月23日出生。兩隻大熊貓當地時間26日晚從大熊貓保護研究中心四川雅安碧峰峽基地啟運，經成都雙流國際機場搭乘包機出發。

當局報道，為確保兩隻大熊貓飛行期間的健康和安全，中方精心準備了新鮮竹子、竹筍、果蔬和特製窩頭及飲用水，中美雙方派出5名經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機陪同。專家指，大熊貓的旅途狀態平穩。

聖迭戈市長格洛里亞（Todd Gloria）表示，大熊貓是來自中國的形象大使，受到美中兩國人民共同喜愛，「雲川」和「鑫寶」安家聖迭戈有助於進一步加強人民友好交往，讓美國人民有機會更多了解中國。

兩隻大熊貓入住聖迭戈動物園後，中方專家還將駐留3個月左右，陪伴牠們度過隔離檢疫期，快速適應新的生活環境。公眾將可以通過多種方式瞭解牠們的生活日常和適應狀況。

大熊貓「鑫寶」。（央視新聞）

大熊貓「雲川」。（央視新聞）

國家林草局4月27日宣布，中國野生動物保護協會與世界五大動物園之一的美國聖迭戈動物園簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國開啟為期10年的國際保護合作。按照協議內容，雙方正積極推進大熊貓赴美前相關準備工作。

當局表示，中方從中國大熊貓保護研究中心選定的大貓是雄性的「雲川」及雌性的「鑫寶」，中方安排經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。而美方則改善場館設施，大熊貓創造更大及舒適的生活環境。同時，動物園還為兩隻大熊貓配備了曾在中國學習交流大熊貓飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

為確保「雲川」及「鑫寶」在美健康生活，中國野生動物保護協會組織專家在3月曾前往美國，就開展大熊貓合作與聖迭戈動物園進行深入磋商，開展技術指導與交流，明確大熊貓飼養管理、居住環境、健康護理等標準要求。

聖迭戈動物園是美國首家與中國開展大熊貓合作研究的機構，也是全球規模最大、享有盛譽的世界知名動物園之一，年均遊客訪問量600萬人次。中國大熊貓保護研究中心與動物園自1994年展開合作以來，雙方在大熊貓生態學、行為學、遺傳學、營養學等領域研究，以及野外監測、人工繁育、疾病防治、伴生物種研究、公眾教育等方面取得豐碩成果，聯合攻克系列技術難題，共同為全球瀕危野生動物保護作出貢獻。