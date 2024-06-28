印度暴雨｜首都機場客運大樓屋頂倒塌至少1死8傷　部份航班暫停

印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）1號客運大樓部份屋頂6月27日因暴雨倒塌，壓壞包括的士在內的汽車，至少1人死亡，8人受傷。政府其後表示，1號客運大樓已完成疏散，將有專家檢查機場結構。



印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）1號客運大樓部份屋頂2024年6月27日因暴雨倒塌，壓壞包括的士在內的汽車，至少1人死亡，5人受傷。（X@MohdZohaKhanINC）

印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）1號客運大樓部份屋頂2024年6月27日因暴雨倒塌，壓壞包括的士在內的汽車，至少1人死亡，5人受傷。（X@MohdZohaKhanINC）

事發於上午5時30分左右，德里消防局接獲有關屋頂倒塌的電話，除了屋頂，橫樑也倒塌，3輛消防車趕赴現場，所有傷者均已獲救並被送往醫院。

機場表示，受此事件影響，機場暫停從1號客運大樓出發、下午2時前的所有航班，作為安全措施，登記（Check-In）的櫃檯已關閉。

圖為印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）。（X@DelhiAirport）

圖為印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）。（X@DelhiAirport）

圖為印度首都新德里的英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）。（英迪拉甘地國際機場網站）

機場稱，計劃飛往1號客運大樓的所有香料航空（SPICEJET）航班將飛往3號客運大樓。