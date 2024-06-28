博魯阿爾特訪中國　稱建設錢凱港已為秘魯帶來顯著經濟效益

俄衛網引述《環球時報》報道，正在對中國進行訪問的秘魯總統博魯阿爾特（（Dina Boluarte）接受專訪時表示，錢凱港（Chancay Port Terminal）的建設已經為秘魯帶來顯著的經濟效益，希望通過錢凱港能有更多中國企業進入秘魯。



中遠海運秘魯錢凱碼頭項目三維效果圖（中國一帶一路網網站）

博魯阿爾特談及「一帶一路」倡議時表示，共建「一帶一路」倡議為秘魯縮小（不同地區間）基礎設施差距提供機會。秘魯非常有興趣在共建「一帶一路」倡議框架內探索和中國嶄新的合作方式，以實現兩國的互利共贏。一個標誌性的例子是由中國中遠海運和秘魯火山礦業集團共同投資的錢凱港。

她表示：「錢凱港的建設已經為秘魯帶來顯著的經濟效益，為我們創造更多商業機會，我們希望它能與查韋斯國際機場（Jorge Chávez International Airport）、卡亞俄港（Port of Callao）和安孔工業園區（Ancon Industrial Park）一起，成為秘魯重要的物流和技術中心。」

博魯阿爾特指出，值得一提的是，一旦錢凱港投入營運，（從南美到中國的）運輸時間將從45天減少到23天。預計錢凱港營運的第一年，其吞吐量就能達到至少100萬個集裝箱。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）訪問中國期間，2024年6月26日參觀深圳的比亞迪公司。（X@presidenciaperu）

博魯阿爾特還表示，希望通過錢凱港能有更多中國企業進入我們國家，比如比亞迪。

她指出：「比亞迪這家企業特別有意思，我認為這家中國公司可以利用錢凱港的戰略位置以及該港口與阿根廷、玻利維亞、智利等主要鋰生產國在距離上的接近，為自己的電池製造獲取更多競爭優勢。當然，這也將使秘魯民眾受益，可以為當地創造就業機會，並吸引其他投資，補充和支持比亞迪需要的上游產品的製造。」

博魯阿爾特稱，秘魯與中國的合作可以成為其他拉丁美洲國家與中國合作的榜樣，向外界展現出與中國保持良好關係將獲得的優勢和積極影響。

秘魯總統博魯阿爾特2024年6月27日拜訪中遠海運集團。（@presidenciaperu)

應中國國家主席習近平邀請，秘魯共和國總統博魯阿爾特於6月25日至29日對中國進行國事訪問。中國外交部發言人表示，此訪是博魯阿爾特總統首次對中國進行國事訪問。中方願通過此訪同秘方進一步夯實政治互信，深化各領域互利務實合作，推動中秘全面戰略夥伴關係取得更多積極成果，更好造福兩國人民。