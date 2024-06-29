澤連斯基：烏克蘭正起草全面計劃　說明結束俄烏戰爭方式

撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）正在起草一份全面計劃，闡明基輔認為應該如何結束與俄羅斯的戰爭。

法媒報道，澤連斯基星期五（6月28日）說，對烏克蘭來說，展示一份能得到全球大多數國家支持的結束戰爭計劃非常重要，這是基輔正在努力的外交路線。

俄烏戰爭爆發兩年多以來，雙方和談從未取得實質進展，澤連斯基和俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）的公開聲明顯示，雙方在潛在和平方案的條款上，可能依然存在分歧。

本月早些時候，90多個國家領導和高級官員參加了在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會。俄羅斯沒有受邀參加。

與會的絕大多數國家代表同意最後的公報，強調任何解決方案都必須尊重烏克蘭的領土完整。澤連斯基星期四（27日）說，他將在幾個月內提出一份詳細計劃，說明戰爭應該如何結束。

烏軍經歷了數月的武器彈藥短缺，在戰場上接連受挫。不過，烏克蘭武裝部隊的消息人士星期五告訴法媒，過去一個月情況有所好轉，西方國家的彈藥供應正在迅速增加。

一名烏東前線士兵說，今年第一季度，他所在部隊的彈藥配給嚴格控制在每24小時六枚炮彈，而現在的限制放寬到了每天40枚。

與此同時，俄軍在戰場上繼續推進，並於星期五晚些時候宣布又佔領了烏克蘭前線的一個小村莊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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