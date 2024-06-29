《紐約時報》促拜登「為國退選」　競選團隊回應了

《紐約時報》6月28日以編委會的名義發布文章，直言拜登（Joe Biden）應退出競選。在這篇題為《為了國家，拜登總統應該退出競選》的文章寫道，拜登「不再是四年前的他」，並批評他參選的理由，稱這是一場「魯莽的賭博」。



文中，《紐約時報》尖銳地寫道：「28日晚上，（拜登）總統作為一位偉大公務員的『影子』現身。他艱難地解釋自己在第二個任期內會取得什麼成就。他艱難地回應特朗普（Donald Trump，又譯川普）的挑釁。他艱難地想要讓特朗普為自己的謊言、失敗和令人心寒的計劃負責。不止一次，他很難把話講完。」

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

《紐約時報》呼籲：「拜登先生現在能做的最偉大的公共服務就是宣布他不會繼續競選連任。」

對於《紐約時報》的這篇文章，拜登競選團隊一位高級顧問告訴美媒CNN：「上次拜登失去《紐約時報》編委會的支持，結果（卻）對他很有利」。

美媒CNN在28日報道，《紐約時報》曾在2020年的總統選舉時支持另兩名民主黨總統候選人：參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和沃倫（Elizabeth Warren），而這次選舉最終以拜登勝選告終。

本文獲觀察者網授權轉載

