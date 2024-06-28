拜登辯論表現差到「慘不忍睹」　英媒民調：搖擺選民投向特朗普

美國2024年總統大選首場電視辯論落幕，民調結果顯示大部份受訪選民認為前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表現比現任總統拜登（Joe Biden）更佳。此前部份「搖擺」選民尚未決定要投給誰，但在辯論過後，他們幾乎都對拜登持負面看法。



美媒6月28日引述民調機構「SSRS」報道，觀看辯論的受訪登記選民中，67%的人認為特朗普表現更好，勝過拜登的33%。同樣的選民在辯論開始之前也參與民調，當時只有55%的人預期特朗普表現更好。

民調以565名聲稱看過辯論的登記選民為對象，透過簡訊進行調查，所有受訪者都是在辯論開始之前被招募。

民調機構「SSRS」2024年6月28日進行的民調顯示，67%的人認為特朗普表現更好，勝過拜登的33%。（SSRS）

「搖擺」選民轉投特朗普

路透社6月28日訪問13位「搖擺」選民，其中10人認為拜登在辯論中表現軟弱糊塗，令人尷尬且慘不忍睹。

9位受訪選民認為拜登的表現使他們感到失望，其中7人表示在辯論後「傾向」投給特朗普，他們已不再相信拜登勝任總統職責。當中3人更指，他們「絕對」會在大選投給特朗普，儘管其中2人根本不喜歡特朗普。