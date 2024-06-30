美國大選｜拜登辯論表現不濟　美媒：民主黨金主想強行換人

據俄衛網引述《紐約時報》的報道，美國民主黨的捐款人在拜登（Joe Biden）與特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行第一場總統辯論後出現恐慌，正在討論是否有可能強行將拜登剔除出總統候選人名單。



《紐約時報》6月28日的報道指出，民主黨的捐款人在總統辯論後感到非常不安，因為美國一些最有錢的人對拜登在辯論中的弱勢表現表示同情並思考如何能夠改變競選進程。

一位受訪者表示，他們已開始與政治顧問討論「秘密規則」，看能否在民主黨全國大會（Democratic National Convention，DNC）召開之前或召開期間將拜登從總統候選人名單上剔除。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國總統拜登與夫人吉爾在辯論結束後走下舞台。吉爾對拜登拍手，被外界解讀成像是讚賞上台表演的小兒子一般。她又在辯論結束後攙扶丈夫下台，這一幕嚇到不少選民與民主黨捐款人。（Reuters）

該報道還指出，一些捐款人希望拜登能夠「有所覺悟」並自願放棄參選。另一些捐款人則提議與第一夫人吉爾（Jill Biden）聯繫，讓她勸說拜登退出總統選舉。

美國媒體一致認為，拜登27日在亞特蘭大舉行首場與特朗普的辯論中敗陣。他說話結巴，不時停頓，不總能清晰表達想法。而辯論結束後，鏡頭拍到拜登的夫人吉爾攙扶拜登下台階的畫面。

美國總統大選將於2024年11月5日舉行。主要競爭者是美國現任總統、民主黨人拜登和前任總統、共和黨人特朗普。