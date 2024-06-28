美國大選2024｜拜登首辯表現不濟　黨內恐慌：口齒不清、思維混亂

當地時間6月27日晚，美國2024年總統大選首場電視辯論於佐治亞州（Georgia）舉行。過程中，現任總統兼民主黨候選人拜登不僅聲音沙啞，還表達得口齒不清、語無倫次且時常露出呆滯表情，引發民主黨人恐慌，甚至掀起黨內「是否要更換總統提名人選」的討論。



就在辯論開始沒多久，拜登試圖就稅收政策抨擊特朗普時發言就磕磕絆絆，中途更開始則偏離話題：「在十年間我們將能夠清還他的債務，我們將能確保所有那些事情。我們要幼兒照顧、長者照顧，確保我們繼續加強醫保，確保所有獨居人士能夠......有資格......獲得.....我在.....呃.....在新冠疫情上的......」。思路顯得混亂的拜登至此似乎難以繼續話題，不得不說「抱歉」並停下來整理思路。

最終在麥克風被切斷之前，他突然毫無來由的脫口而出：「我們終於打敗了醫療保險」，令人摸不着頭緒。而在畫面另一半的特朗普則趁機嘲諷：「他說的沒錯，他確實打敗了醫療保險，他把它置於死地。」

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

據美媒分析，拜登似乎是想要宣揚其政府降低了醫療保險中處方藥的費用，但由於拜登聲音沙啞、先得有氣無力，這一本值得炫耀的政績也完全沒有傳達出去，反而令人質疑他的思維能力。

拜登的表現立刻在網絡上引起廣泛質疑。自從拜登宣佈競逐連任以來，外界對這位現年81歲的總統拜登的年齡的疑問持續，多個民意調查顯示，包括許多民主黨人在內，選民都對他的年齡感到擔憂。此前他在公共場合表現出的許多口誤、精神狀態不佳等表現都受到關注。這場總統辯論更是加劇了這種擔憂。

《紐約時報》、政治新聞網站POLITICO、Axios等許多美國媒體都在辯論後報道了民主黨人內部對拜登表現感到恐慌。前總統奧巴馬的長期顧問阿克塞爾羅德（David Axelrod）在辯論結束後接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「我認為恐慌已經開始了。我認為你會聽到一些討論，我不知道會導致什麼結果，但會有關於他是否應該繼續（競選）的討論」。