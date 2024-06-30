日本母子蘇州遇襲案　日媒：歹徒或為無差別行兇

中國蘇州市一個巴士站6月24日發生男子持刀傷人事件，造成一對正等候日本人學校校車的日籍母子受傷、中國籍校車女職員死亡。共同社6月30日引述消息人士指，當地部門已告知日本政府，男子犯案動機疑為對社會不滿，正在偵辦當中，報道稱男子沒有工作和家人，感到孤立，事件可能並非針對日本人，而是隨機無差別襲擊。



中國江蘇省蘇州2024年6月24日發生一宗持刀襲擊案，一輛蘇州日本人學校校車24日下午抵達巴士車站後，一名中國籍男子突然上前斬人，一對日本母子被斬傷、欲阻疑兇登車的中國籍校巴女職員也被斬到昏迷命危。有日本家長事後接受媒體訪問憶述事件，猶有餘悸。當地日本人也嚇得表示不敢外出。（影片截圖）

報道引述日中關係消息人士透露，警方鑑於該男子近期從外地來到蘇州的經歷，認為其針對特定人士行兇的可能性較低。中國外交部發言人毛寧6月25日表示，警方初步判斷此事是偶發事件。

事件發生於6月24日，在公交站等候校車的學齡前男童及其30多歲的母親受傷。男童多處受傷，最深的傷在後背，母親也受了刀傷，兩人均無生命危險。作為校車引導員的中國籍女性不幸被刺身亡。

日本外相上川陽子6月28日表示「無法抑制深切的悲痛，對她（遇害中國籍校車職員）勇敢的行動表示深深的感謝與敬意，並由衷致以哀悼。」