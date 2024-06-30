日本母子蘇州遇襲案 日媒：歹徒或為無差別行兇
撰文：王海
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中國蘇州市一個巴士站6月24日發生男子持刀傷人事件，造成一對正等候日本人學校校車的日籍母子受傷、中國籍校車女職員死亡。共同社6月30日引述消息人士指，當地部門已告知日本政府，男子犯案動機疑為對社會不滿，正在偵辦當中，報道稱男子沒有工作和家人，感到孤立，事件可能並非針對日本人，而是隨機無差別襲擊。
報道引述日中關係消息人士透露，警方鑑於該男子近期從外地來到蘇州的經歷，認為其針對特定人士行兇的可能性較低。中國外交部發言人毛寧6月25日表示，警方初步判斷此事是偶發事件。
事件發生於6月24日，在公交站等候校車的學齡前男童及其30多歲的母親受傷。男童多處受傷，最深的傷在後背，母親也受了刀傷，兩人均無生命危險。作為校車引導員的中國籍女性不幸被刺身亡。
日本外相上川陽子6月28日表示「無法抑制深切的悲痛，對她（遇害中國籍校車職員）勇敢的行動表示深深的感謝與敬意，並由衷致以哀悼。」
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