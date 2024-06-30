彭博社：美國廠商促政府對中國高爾夫球車加徵100%關稅

在拜登政府已宣布將中國電動汽車進口關稅從25%翻倍至100%之後，以所謂「中國進口產品大量湧入」為由，美國最大的兩家高爾夫球車生產商也正攛掇政府對華加稅。



據彭博社當地時間6月29日報道，總部位於佐治亞州奧古斯塔附近的克拉博卡公司（Club Car）和德事隆公司（Textron Specialized Vehicles），本周要求拜登政府對中國製造的高爾夫球車和其他低速型電池驅動個人汽車徵收100%的關稅，使之與美國對中國普通電動汽車徵收的關稅相當。

克拉博卡公司主席兼行政總裁瓦格納（Mark Wagner）在當地時間6月28日所發的一份電子郵件聲明中聲稱：「（從）中國的進口量迅速增長，在利用中國政府補貼帶來的價格優勢推動自身優勢的同時，佔據了更大的消費汽車市場份額。我們必須採取行動。」

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

當地時間5月22日，美國貿易代表辦公室宣布，根據美國總統指示，該辦公室經研判後決定：維持特朗普政府時期對華徵收的「301條款」關稅，同時對中國“目標戰略產品”大幅提高關稅。其中，電動汽車及其電池、半導體、鋼鐵鋁產品等一系列產品的進口關稅新規於今年8月1日生效。

美國貿易代表辦公室稱，這些關稅新規針對「中國佔據主導地位的產品，或者是美國最近進行了大量投資的行業產品」。相關公眾意見徵詢期為期30天，於6月28日結束。

據報道，克拉博卡公司和德事隆公司提交的申請，要求關稅保護或減免，包含在了美國貿易代表辦公室於公眾意見征詢期發布的數百份申請之中。這兩家公司在一個名為「美國個人交通工具製造商聯盟」的組織下聯合提出了自己的意見。

根據這份文件，去年美國從中國進口的高爾夫球車和另一種被稱為「特別指定車輛」的類似產品，關稅分類總額為9.16億美元，高於2020年的1.48億美元。

彭博社指出，自2020年以來，美國從中國進口的高爾夫球車和其他休閒車增加了6倍，部分原因是它們被歸類為一種特定產品，其關稅低於被歸類為常規尺寸電動汽車的產品。同時，高爾夫球車和類似車輛能夠繞過拜登政府5月宣布的增加電動汽車關稅的提議。

報道稱，當地時間6月25日，華盛頓威利律師事務所（Wiley law firm）也致信美國貿易代表辦公室，聲稱克拉博卡公司和德事隆公司在中國的競爭對手「大幅、系統性地競價銷售」，導致美國國內行業業績惡化，2024年的產量、產能利用率、出貨量、就業和財務業績大幅下降，在指控中國高爾夫球車「傾銷」的同時，以反傾銷和反補貼稅的形式尋求救濟。

美國總統拜登2024年6月30日登上空軍一號，從紐約拉瓜迪亞國際機場前往其他城市進行競選活動。（Reuters）

美聯社和路透社此前分析指出，拜登在大選前採取與其前任特朗普相同的對華加稅的做法，明顯違背了美國曾長期推行的自由貿易共識，是想告訴選民，「他們都對中國採取強硬態度」。然而在世界兩大經濟體緊張局勢加劇之際，這些措施可能會招致中國的反制，引發更廣泛的貿易衝突。

對於美方對華加徵關稅的決定，中國駐美國大使館發言人回應指出，中國政府將「採取一切必要措施捍衛本國權益」，提高關稅「不僅會擾亂中美間正常經貿合作，而且會大幅推高進口商品的成本，給美國企業和消費者帶來更多損失，讓美國消費者付出更多代價」。

中國外交部發言人近日也曾指出，美方繼續將經貿問題政治化，進一步增加對華關稅是錯上加錯，只會顯著推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。據穆迪公司推算，美國消費者承擔了加徵對華關稅92%的成本，美國家庭每年增加開支1300美元，美方的保護主義舉措也將對全球產供鏈的安全穩定造成更大破壞。

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