法國國民議會選舉票站調查顯示，馬林勒龐領導的極右翼國民聯盟在首輪投票佔據首位，為極右政黨在法國現代史上首次控制政府奠定了基礎。



彭博社報道，根據四家民調公司星期天（6月30日）晚公佈的初步預測，國民聯盟預計將獲得33%至34.2%的選票，新成立的左翼聯盟「新人民陣線」以28.5%至29.6%得票率排位第二，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）領導的中間派聯盟預計將獲得21.5%至22.4 的選票，排在第三。

法國6月30日進行國民議會選舉首輪投票。儘管馬克龍的總統職位尚未正式受到威脅，而且他表明沒有辭職的計劃，但當天的選舉結果表明，他可能不得不與勒龐陣營共同執政。極右翼聯盟對馬克龍主推的大部份政策優先事項都持反對態度，包括移民問題、養老金改革和加強歐盟政策。

勒龐在首輪投票中成功連任國民議會議員。她星期天晚間在法國北部選區對支持者說，她的政黨「實際上橫掃了馬克龍陣營的選區」，稱「法國人民已通過投票明確表明他們要終結七年腐蝕性政權的決心」。

馬克龍在初步結果公布後發表聲明，呼籲選民在第二輪投票阻擊國民聯盟，「表明我們要的是一個廣泛和明確的民主共和聯盟」。

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後向記者發表講話，笑容滿面。（Reuters）

2034年6月30日，法國埃南-博蒙（Henin-Beaumont），法國極派領導人、極右翼國民聯盟（National Rally-RN）候選人馬林勒龐在法國國會選舉第一輪結果公布後發表講話。（Reuters）

法國媒體報道，本輪投票率在65.5%到69.7%之間，為1988年以來最高。第二輪投票定於7月7日，目前推測新一屆國民議會組成為時尚早，但執政聯盟失去相對多數席位幾成定局。

在6月初舉行的歐洲議會選舉中，法國執政黨復興黨得票率遠低於國民聯盟，馬克龍隨即宣佈解散國民議會、提前舉行新一屆國民議會選舉。輿論認為，這是馬克龍的一場民意「豪賭」。法蘭西第五共和國1958年建立以來，極右翼政黨或將首次在國民議會取得多數席位。

2024年6月30日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達勒圖凱-巴黎普拉日（Le Touquet-Paris-Plage）投票站，將在國會選舉第一輪投票中投票。（Reuters）

2024年6月12日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在新聞發布會上談及復興黨（Renaissance party）及其盟友在提早國會選舉中的優先事項。（Reuters）

法國劃分577個立法選區，對應國民議會577個席位。選舉採取兩輪投票制，第一輪投票中，候選人得票超過半數的直接當選；若無人得票過半，則獲得不低於本選區12.5%登記選民支持的候選人進入第二輪投票，得票最高者當選。當選者任期五年。

本文獲聯合早報授權轉載

