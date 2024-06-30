法國大選首輪投票開始　極右黨勢強　馬克龍政治豪賭或慘輸

法國大選6月30日舉行第一輪投票，票站在香港時間下午2時開放。當地一些選前民調結果顯示，法國極右黨國民聯盟支持率上升、左翼聯盟排名第二，而現任總統馬克龍領導的中間派聯盟排第三，形勢相當不妙。



想要贏得國民議會多數派地位的政黨或聯盟，需手握289席位——剛好超過總席次數目577席的一半。從選前最新民調結果看來，馬克龍率領的聯盟沒達到這個數字，這將限制其推動立法議程的能力。

577席中的任何一個席的確定，需符合2個條件。首先投票率必須至少達到25%。其次，候選人需贏得絕對多數票。

在像法國這樣的多黨制政體中，這通常意味着競選或將進入第二輪投票。今次會在7月7日舉行。

是次大選中，只有在第一輪獲得至少12.5%選票的候選人才能進入第二輪。而選情將在第二輪時變得明朗。

圖為2024年6月29日，巴黎一名女子行經國民議會選舉廣告板。板上可見印有國民聯盟（Rassemblement National-RN）馬林勒龐（Marine Le Pen）與巴拉德（Jordan Bardella）的海報。（Reuters）

圖為2024年6月29日，兩名女子在巴黎行經選舉廣告板，可見印有國民聯盟（Rassemblement National-RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）與黨主席巴拉德（Jordan Bardella），還有法國右翼共和黨黨魁西奧蒂（Eric Ciotti）肖像海報，相中3人被設計成進行親吻或擁抱的模樣，令人看着不禁莞爾。（Reuters）

為什麼提早選

法國執政黨在6月9日結束的歐洲議會選舉中支持率遠低於極右翼政黨，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9日晚宣布解散國民議會，並在6月30日和7月7日分兩輪舉行新的議會選舉。

在法國第五共和國歷史上，曾出現過5次總統解散國民議會的情況。總統希望通過解散國民議會並舉行新的議會選舉，使執政黨在議會中有機會獲得絕對多數席位。密特朗（François Mitterrand）1981年解散議會屬於這種情況。但未必每一位總統都能如願。

以往法國總統解散國會即使冒很大風險，也不會冒「體制風險」行事，對手也是傳統意義上的「共和黨人」，但法國今天的政治格局已出現很大變化，極右翼國民聯盟是法西主要的反對黨。從今次歐洲議會選舉結果看來，國民聯盟在議會選舉中勝算不低，萬一它取勝，現任國民聯盟主席，由馬林勒龐一手提拔的巴拉德（Jordan Bardella）可能出任總理，現時擔任議會黨團主席的馬林勒龐則以2027年的總統選舉為目標。

圖為2024年6月29日，巴黎街頭的廣告板上可見印有國民聯盟（Rassemblement National-RN）黨主席巴拉德（Jordan Bardella）的海報。（Reuters）

法國總統馬克龍領導的前進黨在國內投票中敗予極右國民聯盟（RN)，宣布提前國會選舉。（ Reuters）

今次有何不同

傳統上，法國國民議會選舉是在總統選舉後立即舉行的，因此也反映同樣的民意。結果是產生一位與總統來自同一政黨的總理，他將有強而有力民意授權來執行政策。

今次則發生了變化，法國或是22年首次出現一種共存狀態：一位極不受歡迎的總統與一個「因選民對現任總統不滿」而當選的政府一起執政。

選前民調結果

法媒《迴聲報》（Les Echos）28日的民調顯示，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟（RN）獲37%的支持率，緊隨其後的左翼「新人民陣線」（NPF）則獲28%支持率，而總統馬克龍（Emmanuel Macron）領導的中間派聯盟「在一起」（ENSEMBLE）僅得20%。

《迴聲報》28日稱，國民聯盟的支持率在一週內再次上升2%，而馬克龍的選舉聯盟則持續失勢，損失2%的支持率；「新人民陣線」的支持度則相對穩定，維持一週前的民調支持率。

法國輿論研究所（Ifop）28日預測，國民聯盟會在國會取得225至265席；「新人民陣線」170至200席；馬克龍的陣營有70至100席。

法國大選需進行兩輪選舉，因此在首輪投票前較難預測政黨能獲得的議會席次。目前還不確定多少候選人將進入第二輪選舉，而且兩輪之間或有政黨形成新的選舉聯盟。英媒指，按目前預測，出現懸峙國會的可能性相當高。

圖為法國「國民聯盟」（Rassemblement National - RN）領袖馬林勒龐（Marine Le Pen）及黨主席巴德拉（Jordan Bardella）2024年6月2日在巴黎出席歐洲議會選舉的造勢集會。（REUTERS）

2024年5月16日領導法國極左翼黨派「不屈服的法國」（La France insoumise）的梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在塞內加爾一間大學與塞內加爾總理松科（Ousmane Sonko）開會，並發表講話。（Reuters）

投票時間表：

位在加拿大海岸附近的小群島聖皮埃島與密克隆島（Saint Pierre and Miquelon）的選民，是首批在法國第一輪選舉中投票的人。

法國在加勒比海的島嶼和位在南美的領土法屬圭亞那（French Guiana）也在29日進行投票。

5月發生暴動的法國太平洋領土法屬新喀裡多尼亞（New Caledonia），票站於巴黎時間29日晚上10時（香港時間30日早上4時）開放。

法國本土的投票在30日開始。全國大部分地區的投票於香港時間今日下午2時開始，預計7月1日凌晨零時結束，但巴黎和其他主要城市的投票站將保持開放至香港時間7月1日上午2時。

2024年6月28日，法國巴黎，地方部門職員在票站準備票箱，準備迎接法國大選6月30日首輪投票。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）