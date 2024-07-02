中國發布《稀土管理條例》　國際媒體關注：牢牢掌握戰略資源

如今，稀土資源在全球科技發展中發揮着愈來愈重要的作用。日前，中方公布《稀土管理條例》（以下簡稱《條例》），明確稀土歸國家所有，國家對稀土資源實行保護性開採，自2024年10月1日起施行，這一消息受到外界廣泛關注。



中方在闡明《條例》出台背景時表示，中國稀土管理仍存在一些突出問題，包括整治非法開採或非法冶煉分離、無指標或超指標生產、買賣非法稀土產品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠等。

路透社以及德國《明鏡》周刊認為，中方通過此次公布的《條例》，在稀土開採、冶煉和流通等領域制定法規，是為了在國家安全層面的高度來保護稀土供應。新加坡《聯合早報》和《日經亞洲》也分析認為，中方出台《條例》旨在牢牢掌控稀土這項戰略資源，「保護其重要的工業金屬儲備」。

據悉，此次出台的《條例》共32條，主要規定了明確工作原則、加強稀土資源保護、健全稀土管理體制、促進稀土產業高質量發展、完善稀土全產業鏈監管體系、明確監督管理措施和法律責任等六個方面的內容。

稀土一直是中美貿易摩擦中無法被忽視的焦點。（Getty）

《條例》除明確稀土資源屬於國家所有外，還要求確定稀土開採企業和稀土冶煉分離企業，其他組織和個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離；對稀土開採和冶煉分離實行總量調控，並優化動態管理；建立產品追溯制度，嚴格流通管理。此外，《條例》還明確國家對稀土產業發展實行統一規劃，鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用。

《條例》中還規定，違反相關規定的公司可能被處以非法所得5至10倍的罰款，罰款最高可達500萬元。

「稀土是現代工業中不可或缺的重要元素和關鍵戰略資源。」司法部、工業和信息化部有關負責人6月29日就《條例》答記者問時表示，近些年來，我國圍繞稀土行業准入標準、行業整合、環境保護等方面出台多項政策措施，有效促進和保障了產業持續健康發展。

與此同時，我國稀土管理仍存在一些突出問題，比如覆蓋全產業鏈的管理職責、監管措施有待完善，產業創新能力和綠色化智能化水平亟須提高，整治非法開採或非法冶煉分離、無指標或超指標生產、買賣非法稀土產品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠等。因此，有必要制定專門的行政法規，為稀土資源保護和產業發展提供法治保障。

稀土作為不可再生的稀缺性戰略資源，是17種金屬元素的統稱，素有「工業味精」的美譽，因在能源、軍事高新技術領域的廣泛應用而備受關注、在過去30年裏，中國在稀土開採和提煉方面始終具有主導力。彭博社也指出，這些稀土元素對高科技製造業和綠色能源轉型至關重要。

中國是全球最大的稀土生產與儲量國。根據美國地質調查局（USGS）今年1月發布的報告，中國2023年稀土產量達24萬噸，約佔全球三分之二，而儲量達4400萬噸，佔全球40%。

《明鏡》周刊報道稱，《條例》表明，中國希望更好地保護其稀土，「這是國家安全問題」。《日經亞洲》指出，中國的地下資源屬於國家所有，但一些私營部門仍繼續對稀土進行非法開採和冶煉，最新《條例》旨在「保護國家資源安全和工業安全」。