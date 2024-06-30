中國公布《稀土管理條例》 加強管理開採和冶煉

中國公布《稀土管理條例》，為首個行業綜合性規範，從稀土開採、冶煉和流通等各方面加強管理。



中國國務院總理李強簽署國務院令，公布《稀土管理條例》，自今年10月1日起施行。《條例》共32條，主要規定以下內容。

一是明確工作原則。規定稀土管理工作應當貫徹落實中共和國家的路線方針政策、決策部署，堅持保護資源與開發利用並重，遵循統籌規劃、保障安全、科技創新、綠色發展的原則。

二是加強稀土資源保護。明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵佔或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採。

圖為2023年2月13日，金力永磁（包頭）科技有限公司員工在該公司內蒙古廠房操作熔煉爐。（新華社）

2023年1月16日，加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）一批在Vital Metals等待加工的稀土礦石。（REUTERS/Nayan Sthankiya/File Photo）

三是健全稀土管理體制。規定國務院工業和信息化、自然資源等有關部門在稀土管理方面的職責，明確縣級以上地方人民政府負責本地區稀土管理有關工作。

四是促進稀土產業高質量發展。明確國家對稀土產業發展實行統一規劃，鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用。規定稀土生產企業應當遵守有關礦產資源、節能環保、清潔生產、安全生產和消防的法律法規，保障實現綠色發展、安全生產。

五是完善稀土全產業鏈監管體系。規定對稀土開採和稀土冶煉分離實行總量調控，並優化動態管理。進一步規範稀土綜合利用，建立產品追溯制度，嚴格流通管理。

一張未註明日期的照片顯示萊州省（Tỉnh Lai Châu）弄色（Nam Xe）礦場附近的一個稀土露天礦場。 （Reuters）

一張未註明日期的照片顯示，位於越南萊州省（Tỉnh Lai Châu）弄色（Nam Xe）一處稻田，有稀土加工廠計劃在它附近興建。 （Reuters）

六是明確監督管理措施和法律責任。規定工業和信息化主管部門和其他有關部門按照職責分工對稀土的開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用、產品流通、進出口等活動進行監督檢查，對違法行為及時依法處理。對非法從事稀土開採、冶煉分離等違法行為規定相應的法律責任。

中國長期以來幾乎壟斷稀土、鋰和石墨等精煉材料的供應，這些材料對高科技制造業和綠色能源轉型至關重要。

中國的稀土產量約佔全球的70%。中國一直在整合其礦業資產，並在2021年通過合並幾家主要生產商建立中國稀土集團。