拜登：最高法院總統豁免權裁決是危險新原則

撰文：聯合早報
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美國總統拜登（Joe Biden）針對最高法院就總統豁免權做出的裁決發表講話。拜登說，美國沒有國王，在美國沒有人可以凌駕於法律之上。

美國最高法院星期一（7月1日）做出一項歷史性裁決，裁定卸任總統在任期內的公職行為可享有刑事起訴豁免權，並指示下級法院重新考慮特朗普涉嫌干預2020年總統選舉結果案，確定哪些行為是不能被起訴的「公職行為」。

路透社報道，拜登1日晚間7時45分在白宮發表簡短講話。

拜登說：「總統是世界上最強大的職位。這個職位不僅會考驗你的判斷力，更重要的是，它可以考驗你的人格品德。你不僅要有勇氣來充分行使總統的權力，你還要有勇氣預期總統權力極限的限制。」

拜登2024年6月28日出席在紐約的訪客中心開幕儀式時發表講話（Reuters）
美國總統拜登2024年6月30日登上空軍一號，從紐約拉瓜迪亞國際機場前往其他城市進行競選活動。（Reuters）

他說：「美國沒有國王，沒有人可以凌駕於法律之上，包括美國總統。」

拜登說，最高法院7月1日的裁決，「從根本上改變了這一切」，意味着美國總統幾乎可以為所欲為，「沒有任何限制」。

他說：「這是一個危險的新原則。」

拜登提到2021年1月6日國會騷亂試圖阻止政權和平移交，他強調美國人民必須決定，攻擊民主的特朗普是否適合擔任總統。

有記者追問拜登：「你為什麼認為自己是對決特朗普的最佳民主黨候選人？」拜登轉身離開，沒有回答任何提問。（路透社）

拜登發言後就轉身離開，一些在場記者追問拜登：「你為什麼認為自己是對決特朗普的最佳民主黨候選人？」「你認為你能成為下一任總統的信心是什麼？」

拜登沒有回答任何記者提問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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