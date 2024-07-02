不用中國衛星 朝鮮改用俄羅斯衛星傳送節目 韓國接收受影響
撰文：聯合早報
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韓國統一部7月2日說，朝鮮中央電視台和朝鮮中央廣播電台的對外傳送途徑已從中國衛星轉至俄羅斯衛星。目前韓國媒體和政府機構無法通過中國衛星收到訊號，並指利用俄羅斯衛星接收的訊號質素差。
韓聯社報道，根據全球衛星電視和廣播數據資訊網站LyngSat消息，朝鮮央視等官方媒體從6月20日起改用俄羅斯衛星Express 103傳送節目。從1日凌晨起，韓國無法通過朝鮮媒體之前使用的中國「中星12」號通訊衛星收到朝方訊號。
韓國統一部官員說，朝鮮停用中國衛星而改用俄羅斯衛星傳送節目，韓國可能因此收不到訊號。
報道稱，目前通過俄羅斯衛星傳送的朝鮮媒體節目因頻率干擾等原因，出現畫質差和聲音卡頓等現象。
據分析，朝鮮改用俄羅斯衛星或因「中星12」號衛星壽命即將到期。「中星12號」衛星2012年發射升空，工作壽命為15年。
另有觀點認為，考慮到朝俄關係正值蜜月期，朝鮮改用俄羅斯衛星在一定程度上體現出朝鮮加強與俄羅斯合作的意願。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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