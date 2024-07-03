斯霍夫晤荷蘭國王宣誓就任首相　將領導右翼聯盟內閣

在荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander，King of Netherlands）的見證下，情報局前局長斯霍夫（Dick Schoof）7月1日宣誓就任新首相，領導右翼聯盟內閣。



據法媒報道，67歲的斯霍夫7月2日正式接替執政14年的呂特（Mark Rutte）出任荷蘭首相。他也在王宮向荷蘭國王亞歷山大介紹內閣部長們，他們都宣誓效忠國王和憲法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日也與斯霍夫，以及即將上任北約（NATO）秘書長的呂特通話，討論兩國未來的合作。

荷蘭新任總理斯霍夫（Dick Schoof，右）2024年7月1日在海牙晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander, King of Netherlands，左）時握手致意。（Reuters）

2024年7月2日，荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）和新任首相斯霍夫（Dick Schoof）在荷蘭海牙的豪斯登堡宮殿與政府新內閣成員合影。（Reuters）

2023年12月，荷蘭舉行眾議院選舉時，荷蘭自由黨（PVV）大獲全勝，但領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）與其它三個保守黨達成協議，推舉斯霍夫為新首相。

據路透社報道，身為情報和移民服務局前局長的斯霍夫，似乎是執行聯合新政府有關「荷蘭最嚴苛庇護政策」，以及打擊有組織犯罪計劃的理想人選。

7月2日發布的一項新的益普索（Ipsos）民意調查顯示，民眾對荷蘭政府的信心已從2022年9月的29%低點，上升至42%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

