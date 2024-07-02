六公司列入美國黑名單 指其中4間涉助培訓解放軍
撰文：許懿安
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美國政府公告稱，美國7月2日將6間公司列入美國商務部實體清單，美國指其中4間與中國軍事訓練有關。
以下是名列名單的公司：
・Global Training Solutions Limited（位於中國）
・Smartech Future Limited（位於中國）
・Grace Air (Pty) Ltd.（位於英國）
・Livingston Aerospace Limited（位於英國）
美國指上述公司與南非的飛行學院Test Flying Academy有聯繫，以及利用西方和北約（NATO）資源訓練中國軍隊。聲明稱：「這一活動違背美國的國家安全和外交政策利益。」
美國指以下2間公司將原產於美國的貨物運往俄羅斯，所以被列入實體清單。
・Mega Fast Cargo（位於阿聯酋）
・Mega Technique Trading（位於阿聯酋）
六公司列入美國黑名單 指其中4間涉助培訓解放軍美國再制裁中企 增26家企業列進口黑名單 指控涉強迫勞動拜登任期下制裁中國企業數量超越特朗普 319家列黑名單路透社：美國未來數月公布黑名單 限制中國晶片工廠獲技術美國將擴大中國企業進口黑名單