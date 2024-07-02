六公司列入美國黑名單　指其中4間涉助培訓解放軍

美國政府公告稱，美國7月2日將6間公司列入美國商務部實體清單，美國指其中4間與中國軍事訓練有關。



以下是名列名單的公司：

・Global Training Solutions Limited（位於中國）

・Smartech Future Limited（位於中國）

・Grace Air (Pty) Ltd.（位於英國）

・Livingston Aerospace Limited（位於英國）

美國指上述公司與南非的飛行學院Test Flying Academy有聯繫，以及利用西方和北約（NATO）資源訓練中國軍隊。聲明稱：「這一活動違背美國的國家安全和外交政策利益。」

圖為2012年5月17日，美國國旗在紐約摩根大通總部外隨風飄揚。（Reuters）

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

美國指以下2間公司將原產於美國的貨物運往俄羅斯，所以被列入實體清單。

・Mega Fast Cargo（位於阿聯酋）

・Mega Technique Trading（位於阿聯酋）