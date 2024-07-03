挪威公民涉為中國當間諜被捕　中國大使館：蓄意抹黑污衊

挪威警察保安局（PST，暫譯）公布逮捕一名當地公民，指他試圖為中國從事間諜活動，竊取屬挪威國家機密的重大情報。他7月2日在奧斯陸出庭應訊，身份未被公開。律師則向挪威傳媒表示，被告否認指控。當局表示，被告已被下令還押4週候訊。他是7月1日自中國返回後，於奧斯陸機場被逮捕。



2024年7月2日，代表挪威警察保安局（PST，暫譯）的檢察官Thomas Blom 出席聆訊。（NTB/Terje Bendiksby/via REUTERS ）

代表PST的檢察官Thomas Blom 向記者表示，被告涉及有利於中國的重大情報活動。但律師拒詳述案件細節，稱調查仍在早期階段，但透露疑犯「企圖」進行間諜活動，且當局已掌握涉案的關鍵「數據裝置」。

被告律師則稱，其當事人堅稱清白，否認有關中國間諜的指控。媒體報道，如果罪名成立，被告最高可被判囚10年。

路透社報道，中國駐挪威大使館以電郵發聲明，批評某些歐洲國家捏造、炒作所謂「中國間諜案」，蓄意抹黑污衊中國。聲明又指，挪威部份機構在未提供具體事實下，屢次作出不負責任的指控、宣揚「中國威脅論」，嚴重影響中挪兩國的正常合作氛圍。