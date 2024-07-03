美國貿易黑名單新增6企業　4間涉培訓解放軍

美國商務部旗下工業和安全局（BIS）7月2日發布公告，決定將6間公司列入貿易限制清單，其中4間與訓練中國軍隊有關。



美國商務官員阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）在一份聲明中表示：「阻止美國技術培訓中國軍事飛行員，阻止美國技術援助俄羅斯，有助增強美國的國家安全。」

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

公告認為清單內2間位於中國的公司Global Training Solutions Limited和Smartech Future Limited，以及南非的Grace Air (Pty) Ltd和英國的Livingston Aerospace Limited，和南非試飛學院（Test Flying Academy）有關聯。南非試飛學院2023年因利用西方和北約（NATO）資源培訓中國軍事飛行員被列入實體清單。

公告詳述6間被列入貿易限制清單的公司，其中兩間在中國，兩間在阿聯酋，另外兩間分別在南非和英國。