美國貿易黑名單新增6企業 4間涉培訓解放軍
撰文：官祿倡
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美國商務部旗下工業和安全局（BIS）7月2日發布公告，決定將6間公司列入貿易限制清單，其中4間與訓練中國軍隊有關。
美國商務官員阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）在一份聲明中表示：「阻止美國技術培訓中國軍事飛行員，阻止美國技術援助俄羅斯，有助增強美國的國家安全。」
公告認為清單內2間位於中國的公司Global Training Solutions Limited和Smartech Future Limited，以及南非的Grace Air (Pty) Ltd和英國的Livingston Aerospace Limited，和南非試飛學院（Test Flying Academy）有關聯。南非試飛學院2023年因利用西方和北約（NATO）資源培訓中國軍事飛行員被列入實體清單。
公告詳述6間被列入貿易限制清單的公司，其中兩間在中國，兩間在阿聯酋，另外兩間分別在南非和英國。
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