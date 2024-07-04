美國大選｜白宮：拜登無意退選　與多名重量級民主黨人通話穩軍心

美國總統拜登（Joe Biden）日前與前總統特朗普（Donald Trump）的電視辯論表現差勁，惹來外界對他是否有能力繼續爭取連任的憂慮。白宮7月3日重申拜登無意退選，消息人士亦透露，拜登與競選團隊通話時，表明自己仍然可以勝任。



路透社引述兩名知情人士報道，拜登向憂心忡忡的競選團隊成員通話，強調無意退出，並指自己仍是民主黨領袖，亦沒有被迫宮。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）被問到拜登是否考慮退選時，稱絕無此事。有白宮官員透露，拜登曾在2及3日分別與眾議院及參議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）和舒默（Chuck Schumer）通話；他亦與被稱為民主黨內「造王者」的克萊伯恩（James Clyburn）進行漫長的私人對話。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示了美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

克萊伯恩同日向美媒表示，假如拜登退選，民主黨內應舉行「迷你初選」，是首名公開提及如何取代拜登出選方案的民主黨高層成員。他2日曾談及這個情況時，稱會支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為總統候選人，同時認為有需要找一名強勁的競選拍檔。

另外尚皮埃爾提到，白宮幕僚長津茨（Jeff Zients）同日舉行幕僚會議，重申團結一致的重要，並承認過去數天充滿挑戰。而拜登同日亦會與民主黨籍的州長會面，向對方大派定心丸。