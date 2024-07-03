美國大選｜退選呼聲有增無減　拜登或出招「速戰速決」

7月2日，終於有第一位民主黨在任政客公開呼籲拜登退選。完全沒有全國知名度、來自德州的國會眾議員多格特（Lloyd Doggett）毫不忌諱引用前總統詹森（Lyndon Johnson）的先例，呼籲拜登（Joe Biden）以國家為重作出沉痛而艱難的退選決定。多格特現年77歲，在國會山打滾30年，到了「從心所欲」之齡，當然可以坦誠說話。

不過，多格特此言似乎是有組織、有預謀的計劃一部份。在他發言的同一天，緬因州民主黨眾議員戈爾登（Jared Golden）也撰文稱他認為特朗普（Donald Trump）對上拜登的話將會勝選。

「大壩已經潰決」？

此前曾言支持拜登、「此刻不會拋棄拜登」的前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），在被視為民主黨「官媒」的MSNBC上表明，拜登的辯論表現到底是單一事態，還是反映出拜登的健康狀況，是一個「合理的問題」。她更呼籲拜登要接受更多訪問。

美國眾議院前議長佩洛西表明，拜登的辯論表現到底是單一事態，還是反映出拜登的健康狀況，是一個「合理的問題」。（Reuters）

被視為在2020年動員南卡羅來納州黑人選票讓拜登在民主黨初選跑出的資深眾議員克萊伯恩（James Clyburn）亦同樣在MSNBC上表明，如果拜登退出，他將會支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為總統候選人－－此言讓人有感民主黨政客已開始準備拜登退選後的「跑馬仔」。

羅德島州國會參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）則聲言，公眾希望拜登的競選團隊證明拜登的辯論表現「只是真正的一次不尋常狀況，而非拜登的日常狀態」。

佛蒙特州國會參議員韋爾奇（Peter Welch）批評拜登的競選團隊一味否定有關拜登年齡的討論，稱「這是我們必需有的討論」，指民主黨有「存亡的責任」去阻止特朗普再次勝選。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

根據政治新聞網站POLITICO、美國有線電視新聞網（CNN）等媒體的報道，6月27日的總統辯論之後，民主黨不少黨內領袖都沒有收到來自拜登本人的聯絡。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、佩洛西和克萊伯恩7月2日都確認他們在辯論之後沒有同拜登說過話。

路透社引述國會眾議院民主黨方面的助理消息，稱如果拜登未來幾天也表現不佳，有25位眾議員正準備呼籲拜登退選。該報道亦引用另一位助理的說法，稱「大壩已經潰決」。

7月3日，拜登將會同所有民主黨州長進行會面（很可能以視像方式進行），當中包括多個被視為可取代拜登出戰總統的政治人物，包括加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）、印地安納州州長貝希爾（Andy Beshear）、賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）等人。

根據CNN民調，加州州長紐瑟姆對上特朗普落後5個百分點。但分析認為如果他真的取代拜登，其支持度將會提升。（Reuters）

同樣是在3日，白宮幕僚長津茨（Jeff Zients）將會招開全體幕僚的通話，據報是要通報所有人「頂住風暴」、「埋頭工作」。

《華盛頓郵報》則分別報道，保守派民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）曾考慮在6月30日上電視同拜登割席，但最終被參議院多數黨領袖舒默勸退；而在辯論之後公開支持拜登的前總統奧巴馬（Barack Obama）私下同人表示在辯論之後，拜登本來就已經很困難的連任路途面臨更大挑戰。

不同美國媒體也將矛頭指向繼續鼓勵拜登選下去的資深智囊和家人「小圈子」。POLITICO稱，沒有人比拜登妻子吉爾（Jill Biden）和妹妹Valerie Biden Owen做得更多事情，將拜登孤立起來，使他不用面對艱難的對話。拜登兒子亨特（Hunter Biden）及同拜登共事數十年的智囊Anita Dunn、Bob Bauer、Steve Ricchetti、Mike Donilon、Ted Kaufman等全都被不同媒體連日點名報道和批評。對於拜登在美國國內外不同場合的衰老、虛弱、失神的報道依然持續不斷。

2024年6月29日，美國西安普頓灘（Westhampton Beach）加布雷斯基機場（Francis S. Gabreski Airport），美國總拜登（Joe Biden）、第一夫人吉爾（Jill Biden）以及孫女芬尼根（Finnegan Biden）和納塔利（Natalie Biden）從海軍一號步行到空軍一號。（Reuters）

在6月27日的辯論之後，雖然拜登透過支持者集會和多個私人籌款場合盡力挽回支持，但華府民主黨建制的部份人，以至幾乎整個自由派輿論界，都在向拜登作出步步進逼，希望能說服他退選。

目前，民主黨總統初選已經結束，按選民投票結果綁定支持拜登的黨代表人數是勝選門檻的兩倍。要「踢走」拜登，除非拜登不幸重病或身亡，唯一的出路似乎就是他自願退選。

民主黨有足夠的意願和能力去逼退拜登嗎？

拜登勢弱連累民主黨

離大選只得4個月時間，此刻再另覓他人參選，確實非常困難。民主黨人當然想盡力避免。

問題是，拜登繼續競選不只是拜登一個人的事，在美國大選年，總統名單往往是發動選民投票的關鍵，就算民主黨選民不會改投特朗普，只要他們投票意欲稍減，民主黨從國會參眾兩院，到各州高低職務的選情都會受到嚴重影響。

2024年6月28日，美國維珍尼亞州切薩皮克（Chesapeake），美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在舉行競選活動時，展示了美國總統拜登的特大肖像照，上方被印有模仿特大紅色印章印下來的「失敗」字樣。（Reuters）

伊利諾州民主黨國會眾議員奎格利（Mike Quigley）7月2日就向CNN表示，拜登「很明顯地必需理解到......他的決定不只影響到未來四年誰會在白宮服務，還有誰會在參議院服務、誰會在眾議院服務，這對未來以十年計的時間都有影響。」

辯論之後的民調對拜登也非常不利。薩福克大學（Suffolk University）全國民調顯示拜登落後特朗普3個百分點，五成人認為特朗普勝出辯論，認為拜登勝出的只有11％；另一項CNN民調顯示拜登落後特朗普6個百分點，其落後幅度比賀錦麗還要大，而且高達75％受訪者認為換走拜登的話，民主黨總統選舉勝算更高。

FiveThirtyEight的綜合民調也顯示，在辯論之後，特朗普的領先幅度開逐漸擴大，從辯論當日的大約一個百分點升至接近兩個百分點。

在7月4日美國獨立日假期，國會議員們回到選區，無疑也會收到更多要求拜登退選的聲音。有國會議員方面的消息就表示，他們這幾天收到選民的電話當中九成以上也要求拜登退選。

為了挽回頹勢，拜登已決定7月5日接受美國廣播公司（ABC）訪問，是為其辯論之後首次沒有讀稿機的公開發言場合。但一次訪問，並不能改變什麼。

照目前情況看來，拜登依然堅持不退。民主黨人還有什麼辦法？

德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）成為首位公開呼籲拜登退選的民主黨國會議員，他認為拜登應該像時任總統總統詹森（Lyndon Johnson）一樣忍痛棄選。（Reuters）

首先，對於民主黨政客而言，拜登勝選與否是次要問題，最重要是自己的勝選，如果各州選區較為仔細的民調、收集民意的討論小組都陸續顯示拜登競選將會破壞他們自己的選情的話，這些政客將不得不施壓拜登退選。

雖然目前民主黨的領導層依然支持拜登，但當下面的議員、官員和候選人都群起反抗，領導層將不得不照顧到他們的利益－－畢竟，領導層自身也是由底層政客選出來的。

如果民主黨大老都開始轉軚同拜登割席的話，儘管拜登的家人和智囊小圈子都不希望他退出，但為了顧全面子、顧全大局，拜登仍有可能受壓而退。

其次，拜登的競選籌款在本年第2季已經大大落後特朗普（2.64億美元對3.31億美元）。跟善於製造新聞而能獲得免費宣傳的特朗普不同，拜登的競選很大程度依然依賴傳統的廣告支出。在辯論之後，部份民主黨金主已明顯卻步，佩洛西2日受訪也有提到金主反應好壞參半的問題。

如果金主大舉拒絕搭上拜登這艘「沉船」，甚至開出拜登退選作為支持民主黨的條件，拜登將會受到更大壓力。

而這又同民主黨內大老的取態有關，例如像奧巴馬一般的黨內明星，本年4月、6月兩次為拜登主持籌款活動，就一共籌得超過5600萬美元－－不要忘記，拜登曾經想參選2016年總統選舉，最終也是因為奧巴馬施壓，他才讓路給希拉里（Hillary Clinton）。

6月15日，拜登和奧巴馬在洛杉磯出席籌款活動。（Reuters）

最後，還有一個未必成功的「核選項」。

如今拜登透過各州初選得來的民主黨黨代表票，其實只是「保證」（pledged）投給拜登，並沒有機制迫使這些黨代表投票給拜登，也沒有機制將他們的選票自動投給拜登。在黨代表大會上，由於拜登已經成為唯一的總統提名人選，這些黨代表唯一剩下來的選項就是投「出席」。如果出席票多於支持拜登的代表票，由黨內大老和政客組成的超級黨代表就有權揀選其他人作為民主黨的總統候選人。

如果拜登經過黨內政治、金主全力施壓也不願退，公開「策反」數千名保證投給拜登的黨代表的運動並非不可能出現。有部份黨代表已向媒體表示，他們此刻依然支持拜登，但正在觀察情況，這似乎顯示出此等對於拜登的「保證」並非穩如泰山。

但如果事情到了這個地步，民主黨將會公開分裂，其對選情的影響屬未知之數。因此這是一個「核選項」。

拜登及其支持者似乎已經正在為這個核選項做準備。

由於俄亥俄州的新法要求該州總統候選人在8月7日或以前得到確認，但民主黨全國黨代表大會卻要等到8月19日才在芝加哥啟幕，民主黨全國委員會本來已打算提前進行一次網上點名投票，提早確定拜登為候選人。

但近日，民主黨方面則傳出正在考慮在7月21日就提前網上點名。有分析猜測此舉是為了「速戰速決」，早日排除了民主黨黨代表「叛變」的可能，鞏固拜登候選人的地位。

在「退選」呼聲有增無減之際，相信在未來這一兩周，拜登的去留問題依然會是美國大選政治的焦點所在。