上合組織峰會｜習近平：面對干涉分化現實挑戰　要團結攜手抵制

中國國家主席習近平7月4日出席上海合作組織成員國元首理事會，他發言時提倡「面對干涉分化的現實挑戰，我們要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，堅定相互支持」，又指面對冷戰思維現實威脅，要守住安全底線。



今次會議在哈薩克首都阿斯塔納舉辦，是上海合作組織成員國元首理事會的第二十四次會議。

習近平會議上發表講話，他指面對冷戰思維的現實威脅，我們要守住安全底線，堅持踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，以對話和協作應對複雜交織的安全挑戰，以共贏思維應對深刻調整的國際格局，共建持久和平、普遍安全的世界。

中國國家主席習近平7月3日出席上合組織峰會，並會晤俄羅斯總統普京（不在圖內）（Reuters）

他又談到「小院高牆」的現實風險，稱「我們要維護發展權利，堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標」。

他指出，面對干涉分化的現實挑戰，我們要鞏固團結力量，攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，以和為貴處理內部分歧，聚同化異破解合作難題，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。

中國外交部發言人毛寧較早前說，習近平主席將在會議期間同與會各國領導人就新形勢下深化各領域合作，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見，就上合組織下一步發展作出規劃和部署。阿斯塔納峰會後，中國將接任上合組織2024至2025年輪值主席國。