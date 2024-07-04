習近平晤阿塞拜疆總統宣布戰略夥伴關係　中國公民獲為期一年免簽

上海合作組織（簡稱上合組織）成員國元首理事會7月3日在哈薩克舉行期間，中國國家主席習近平與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）舉行雙邊會晤。兩國元首決定，將雙邊關係定位提升到戰略夥伴關係。習近平指出，新定位也是新起點，雙方一定會繼續努力加大相互支持，更好地造福於兩國人民。兩國隨後發布關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明。



根據聲明內容，雙方一致同意拓展兩國政治、經濟、文化等領域合作，加強國際協作，共同維護兩國共同利益，共同促進地區乃至世界和平、穩定與發展。其中，兩國將加強旅遊領域合作及發展。中方歡迎阿方參加每年舉辦的中國國際旅遊交易會等展會，阿方決定對中國公民實施為期一年的單方面免簽政策，中方對此表示歡迎。

▼習近平抵哈薩克出席上合峰會▼



擴大雙邊貿易規模 支持企業相互投資合作

中阿經濟互補性強，將為雙方企業提供協助，按照市場導向原則積極推進在能源、交通基礎設施、信息通訊、數字經濟、有色金屬、建材等重點領域的合作。此外，雙方願進一步擴大雙邊貿易規模，優化商品結構，推動市場准入。

雙方支持在政府間經貿合作委員會框架內，建立投資合作工作組，支持本國企業赴對方國家投資興業，相互入駐兩國自由經濟區及工業園區。

中方願積極參與跨裏海國際運輸走廊（TITR，又稱「中間走廊」）建設與開發，與阿塞拜疆及其他沿線國家開展更密切合作，共同推動中歐班列南通道平穩運營和加速發展，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

兩國將在過境運輸創造有利條件，積極推動在可持續發展、科技、文化等領域合作。此外，雙方願在重大國家安全、地區安全、全球安全問題上保持密切溝通與配合。