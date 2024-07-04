澤連斯基促特朗普闡述終戰方案　稱中美聯手可終結俄烏戰事

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，美國前總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）應該闡述他之前提及能迅速結束烏克蘭戰爭的方案，但強調任何建議都不能侵犯國家主權。



澤連斯基7月3日在基輔接受彭博電視專訪時表示，如果特朗普知道如何結束這場戰爭，他今天就應該告訴我們。如果烏克蘭的獨立存在風險，如果我們要失去國家地位，我們希望為此做好準備，我們想知道。

美國總統候選人辯論：2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，共和黨候選人、美國前總統特朗普結束與民主黨候選人、美國現任總統拜登的辯論後，獨個站在台上。 （Reuters）

在今年11月大選前民調支持度領先總統拜登（Joe Biden）的特朗普，之前曾表示自己在明年1月就職前就能結束俄烏戰爭。他在上周的總統辯論中指責美國政府提供巨額軍援予烏克蘭，但基輔卻「沒有打勝仗」。

在長達近一小時的採訪中，澤連斯基對西方盟國推遲交付武器表示遺憾，並說他「可能準備好」與特朗普會面聽取其團隊的建議。

2024年6月16日，在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會結束，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在會後會見記者。（Reuters）

「他們不能規劃我的生活，不能規劃我們的人民和我們後代的生活。我們想知道11月時我們還能否得到美國強大的支持，還是要孤軍奮戰。」

澤連斯基反駁了有關烏克蘭和俄羅斯軍隊在戰場上陷入膠着狀態的說法，稱兵力比幾個月前有所改善，只要部隊得到武器裝備，發動新攻勢不是問題。

這位烏克蘭總統還指出，由於莫斯科非常依賴中國的出口，北京可以對解決衝突發揮「巨大作用」。他建議，若美國和中國擱置分歧，兩國可以聯手結束戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

