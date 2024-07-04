印尼首家電動車電池廠揭幕　韓國企業先贏一杖？

隨着東南亞國家努力在電動車這個新興行業站穩腳跟，印尼啟動了第一家電動車電池工廠，掀開新篇章。印尼為區域最大經濟體，也是世界上鎳（nickel）藴藏量最豐富之地，它一直在尋求將自己定位為全球電動汽車供應鏈的關鍵參與者。

法新社報道，周三（7月3日）啟用的工廠是韓國製造商現代汽車集團（Hyundai Motor Group）和LG新能源（LG Energy Solution）的合資企業，每年可生產高達10吉瓦時（Gigawatt hours，縮寫GWh） 的電池。

印尼總統佐科多多（Joko Widodo ）指出，這家位於西爪哇省卡拉旺鎮（Karawang）的電池廠為「東南亞最大的工廠」。他在發布會上說，它的開業標誌着「新篇章」，凸顯天然資源豐富的印尼，期盼成為全球電動車供應鏈要角的雄心壯志。

印尼總統佐科維多多(Joko Widodo )在韓國現代汽車集團與LG 能源的合資企業HLI Green Power 的印尼首個電動汽車電池生產廠啟動儀式上發表講話。(Reuters)

佐科維多多說：

我們擁有豐富的自然資源，但幾十年來我們只是以原材料的形式出口，沒有附加值……但現在隨着冶煉廠和電動汽車電池的建設，我們將成為全球電動車供應鏈中重要的參與者。

電池工廠是印尼與LG於2020年簽署，價值98億美元（約764億港元）的電動汽車電池協議的一環。工廠將為現代電動車生產電池。

合資公司現代LG印尼-綠色能源（PT Hyundai LG Indonesia-Green Power）預計將斥資20億美元，把工廠的產能提高到20GWh。

本文轉載自聯合早報

