歐盟今起對中國產電動汽車徵收臨時關稅

撰文：許懿安
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歐盟委員會7月4日公布，在對中國電動汽車進行為期9個月的反補貼調查後，決定對來自中國的電動汽車進口徵收臨時反補貼稅，7月5日起徵收，稅率由17.4%至37.6%，最長為期4個月。路透社7月6日稱，此屬臨時關稅，中歐將在這4個月期間談判，意味4個月後作出最終決定。

對3間被抽樣的中國電動汽車製造商徵收的稅率分別為：比亞迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽樣的中國製造商將被徵收20.8%的加權平均關稅，未合作的電動汽車製造商稅率為37.6%。

這與歐盟6月12日公布的稅率基本一致。在企業發現最初公布的數據存在細微計算錯誤後，歐盟行政部門略作下調。當時表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加徵17.4%、20%和38.1%的反補貼稅，對參與調查但未被抽樣的電動汽車製造商平均加徵21%的反補貼稅，未配合調查的電動汽車製造商將被加徵38.1%的反補貼稅。

中歐關係：圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）
中歐關係：圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

消息稱，臨時關稅2024年7月5日生效，最長持續4個月。歐盟對中國電動汽車的反補貼調查將持續到11月2日。其間，歐盟成員國將投票決定是否將其轉為為期5年的正式關稅。

消息指出，在歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國商務部部長王文濤交換意見之後，最近幾週，歐盟與中國政府的磋商得到加強。雙方繼續在技術層面進行接觸，以期達成與世貿組織兼容的解決方案。

2024年6月14日，位於俄羅斯莫斯科的經銷商Frank-Auto展示中國吉利旗下的高端品牌Zeekr極氪的內部。（Reuters）
2024年5月22日，媒體代表參觀位於中國江西省南昌的江鈴新能源（JMEV）電動車工廠期間，拍得員工在電動車生產線上工作。（Reuters）

歐盟估計，中國汽車品牌在歐盟市場的份額已從2019年的不到1%上升到8%，2025年可能達到15%，並稱中國品牌產品的價格通常比歐洲製造的產品低20%。

歐盟2023年10月開啟動反補貼調查，2024年6月12日通知各汽車製造商將徵收臨時反補貼稅。

中國商務部新聞發言人何亞東4日在例行新聞發佈會上表示，對於歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方已多次表示強烈反對，主張通過對話協商妥善處理經貿摩擦。截至目前，中歐技術層面已舉行多輪磋商。目前距終裁還有4個月窗口期。希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。

歐盟今日起對華電動車加徵關稅　小鵬稱正評估於歐洲生產可行性歐盟周五起對中國電動車徵臨時關稅最長4個月　稅率17.4%至37.6%中國商務部證實中歐就電動車徵稅多輪談判
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