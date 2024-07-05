歐盟今起對中國產電動汽車徵收臨時關稅

歐盟委員會7月4日公布，在對中國電動汽車進行為期9個月的反補貼調查後，決定對來自中國的電動汽車進口徵收臨時反補貼稅，7月5日起徵收，稅率由17.4%至37.6%，最長為期4個月。路透社7月6日稱，此屬臨時關稅，中歐將在這4個月期間談判，意味4個月後作出最終決定。

對3間被抽樣的中國電動汽車製造商徵收的稅率分別為：比亞迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽樣的中國製造商將被徵收20.8%的加權平均關稅，未合作的電動汽車製造商稅率為37.6%。

這與歐盟6月12日公布的稅率基本一致。在企業發現最初公布的數據存在細微計算錯誤後，歐盟行政部門略作下調。當時表示，對比亞迪、吉利汽車和上汽集團將分別加徵17.4%、20%和38.1%的反補貼稅，對參與調查但未被抽樣的電動汽車製造商平均加徵21%的反補貼稅，未配合調查的電動汽車製造商將被加徵38.1%的反補貼稅。

中歐關係：圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

中歐關係：圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

消息稱，臨時關稅2024年7月5日生效，最長持續4個月。歐盟對中國電動汽車的反補貼調查將持續到11月2日。其間，歐盟成員國將投票決定是否將其轉為為期5年的正式關稅。

消息指出，在歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國商務部部長王文濤交換意見之後，最近幾週，歐盟與中國政府的磋商得到加強。雙方繼續在技術層面進行接觸，以期達成與世貿組織兼容的解決方案。

2024年6月14日，位於俄羅斯莫斯科的經銷商Frank-Auto展示中國吉利旗下的高端品牌Zeekr極氪的內部。（Reuters）

2024年5月22日，媒體代表參觀位於中國江西省南昌的江鈴新能源（JMEV）電動車工廠期間，拍得員工在電動車生產線上工作。（Reuters）

歐盟估計，中國汽車品牌在歐盟市場的份額已從2019年的不到1%上升到8%，2025年可能達到15%，並稱中國品牌產品的價格通常比歐洲製造的產品低20%。

歐盟2023年10月開啟動反補貼調查，2024年6月12日通知各汽車製造商將徵收臨時反補貼稅。

中國商務部新聞發言人何亞東4日在例行新聞發佈會上表示，對於歐盟對華電動汽車反補貼調查，中方已多次表示強烈反對，主張通過對話協商妥善處理經貿摩擦。截至目前，中歐技術層面已舉行多輪磋商。目前距終裁還有4個月窗口期。希望歐方同中方相向而行，展現誠意，抓緊推進磋商進程，基於事實和規則，盡快達成雙方均可接受的解決方案。