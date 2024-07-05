歐盟今日起對華電動車加徵關稅　小鵬稱正評估於歐洲生產可行性

撰文：張偉倫
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歐盟將於今日（5日）起對中國電動汽車加徵臨時關稅，對比亞迪（1211）、吉利（0175）和上汽分別徵收17.4%、19.9%和37.6%的額外關稅。

歐盟在新聞稿中證實，根據其反補貼調查，將對調查抽樣的上述3家中國車企徵收臨時關稅。其他配合調查但未被抽樣的電動汽車生產商將面臨20.8%的加權平均關稅稅率，而未配合調查的公司將額外被徵收37.6%的關稅。

除非雙方達成某種替代解決方案或者合格多數歐盟成員國表示反對，否則最終的確定性關稅將在11月生效。在提出抽樣要求後，特斯拉可能在確定性關稅階段面臨單獨計算的稅率。

中國電動車・中國製汽車・中國製造・中國新能源汽車・中國汽車出口：2024年3月20日，鏡頭下意大利米蘭比亞迪和Autotorino門市內一輛比亞迪Atto 3 。（Reuters）

小鵬正考慮於歐洲生產

歐盟宣布向來自中國的電動車加徵臨時關稅後，多間車廠作出回應。其中小鵬汽車（9868）表示，在歐盟執委會對中國產電動汽車徵收臨時關稅後，正在評估在歐洲建立製造能力的可行性。

小鵬稱，所有等待交貨的現有消費者，以及在新關稅生效前下訂單的未來客戶，都將免受任何價格上漲的影響，而公司致力於積極保持市場競爭力，同時盡量減少對現有和未來客戶的潛在影響。

蔚來對有關反補貼調查密切關注

蔚來（9866）表示目前階段在歐洲市場將保持其在銷產品的定價，並將根據關稅政策的進展而評估市場策略，將密切關注並跟進歐盟反補貼調查的相關進展與措施。

蔚來指出，在歐洲將繼續服務好蔚來用戶，相信適當的市場競爭對用戶有益，並希望在今年11月實施最終措施之前與歐盟達成解決方案。

大眾汽車・福士：Volkswagen logo is fixed by an employee on a production line for the Golf VIII and Tiguan cars at the VW headquarters in Wolfsburg, Germany May 23, 2024. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

福士指措施無助歐洲汽車工業發展

德國汽車生產商大眾汽車（Volkswagen，港稱福士）稱，從長遠來看有關措施無助驅使歐洲汽車工業更強大。

大眾汽車發言人在一份聲明中說，對於德國和歐洲純電動車（BEV）當前疲弱的需求而言，歐盟這一決策的時機是有害的，負面影響蓋過了對歐洲的任何益處，尤其是德國汽車工業。

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