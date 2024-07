歐盟今日起對華電動車加徵關稅　小鵬稱正評估於歐洲生產可行性

歐盟將於今日(5日)起對中國電動汽車加徵臨時關稅,對比亞迪(1211)、吉利(0175)和上汽分別徵收17.4%、19.9%和37.6%的額外關稅。



歐盟在新聞稿中證實,根據其反補貼調查,將對調查抽樣的上述3家中國車企徵收臨時關稅。其他配合調查但未被抽樣的電動汽車生產商將面臨20.8%的加權平均關稅稅率,而未配合調查的公司將額外被徵收37.6%的關稅。

除非雙方達成某種替代解決方案或者合格多數歐盟成員國表示反對,否則最終的確定性關稅將在11月生效。在提出抽樣要求後,特斯拉可能在確定性關稅階段面臨單獨計算的稅率。

歐盟宣布向來自中國的電動車加徵臨時關稅後,多間車廠作出回應。其中小鵬汽車(9868)表示,在歐盟執委會對中國產電動汽車徵收臨時關稅後,正在評估在歐洲建立製造能力的可行性。

小鵬稱,所有等待交貨的現有消費者,以及在新關稅生效前下訂單的未來客戶,都將免受任何價格上漲的影響,而公司致力於積極保持市場競爭力,同時盡量減少對現有和未來客戶的潛在影響。

蔚來(9866)表示目前階段在歐洲市場將保持其在銷產品的定價,並將根據關稅政策的進展而評估市場策略,將密切關注並跟進歐盟反補貼調查的相關進展與措施。

蔚來指出,在歐洲將繼續服務好蔚來用戶,相信適當的市場競爭對用戶有益,並希望在今年11月實施最終措施之前與歐盟達成解決方案。

大眾汽車・福士:Volkswagen logo is fixed by an employee on a production line for the Golf VIII and Tiguan cars at the VW headquarters in Wolfsburg, Germany May 23, 2024. REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo