土耳其擬宣布比亞迪到當地設電動車廠

土耳其官員說，土耳其將很快宣布與中國電動車製造商比亞迪達成協議，內容關於比亞迪將在土耳其西部建設一座10億美元的新工廠。



因無公開置評授權而不願具名的官員稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）料將於下週一（7月8日）在馬尼薩省（Manisa）舉行的儀式上宣布該協議。比亞迪公司和土耳其總統均不予置評。

彭博社報道，由於土耳其與歐洲聯盟簽訂了關稅同盟協議，新工廠可能使比亞迪更易進入歐盟市場。本周，歐盟將中國電動車的進口關稅提高至高達48％。

此外，新廠還可服務土耳其本土市場，去年，在人口近9000萬的土耳其，電動車佔汽車總銷量的7.5％。

2022年10月29日，土耳其總統埃爾多安出席首款國產電動車Togg的投產儀式並親自試駕。（觀察者網）

土耳其於週五（5日）放鬆了最近對中國汽車徵收的進口關稅，以鼓勵投資。埃爾多安與中國國家主席習近平週四（4日）在哈薩克阿斯塔納（Astana）舉行的上海合作組織會議上進行了會談。

中國電動車巨頭比亞迪在泰國開設的東南亞第一條電動車生產線週四開幕；比亞迪還在巴西建立了一家工廠，並考慮在墨西哥設廠，但該公司在歐洲的業務卻很少。

新工廠的開業不僅突顯了比亞迪的努力，還凸顯了它要接近大市場以及應對關稅威脅的決心。

本文獲《聯合早報》授權轉載

