路透社：歐盟就中國擴大傳統晶片產能調查歐洲企業看法

歐盟委員會據報已開始徵求歐洲半導體企業對中國擴大傳統製程晶片產能的看法，並可能進一步制定應對措施，防止大批中國低端晶片湧入歐洲市場。



路透社星期五（7月5日）引述兩名知情人士報道稱，歐盟已在對晶片行業和主要晶片使用企業進行的兩項自願調查前，發出了徵求反饋的通知。這些反饋預計9月份就可以收回。

知情人士稱，歐盟這項新調查旨在搜集資訊、徵詢各方意見，調查範圍包括歐洲工業公司採購晶片的來源、歐洲晶片公司產品和定價資訊，以及它們對競爭對手，包括中國企業晶片採購來源、產品定價等資訊的估計。

圖為2022年2月25日路透社拍攝的設計照片。相中見電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

知情人士稱，歐盟開展的調查範圍將超過美國商務部向美國公司發送安全調查的範圍。

一名歐盟發言人證實，歐盟已開始「與業界進行針對性磋商，以進一步評估供應鏈中過剩晶片的使用情況」。發言人還說，歐盟和美國可能會「制定聯合或合作措施，以解決（晶片業）依賴或扭曲狀況」。

在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

傳統製程晶片一般指28納米以上的上一代晶片，它的功能無法與七納米、五納米晶片相比，卻廣泛應用於汽車、洗衣機、醫療設備等日常科技產品。中國在傳統製程晶片領域的生產和市場上佔據主導地位。

目前尚不清楚歐盟將採取什麼行動，但隨着歐盟接連展開行動以保護歐洲產業免受中國競爭的衝擊，布魯塞爾和北京之間的緊張關係正持續升級。

圖為2012年3月29日，一輛寶馬BMW Mini電動車在慕尼黑市中心的一個車站充電。（Reuters）

歐盟對中國電動車加徵最高至37.6%的臨時懲罰性關稅已從星期五起生效。貿易分析師認為，歐盟此次加徵的關稅只是歐盟對華政策轉趨強硬的一個開端。

隨着美國接連出台管制措施，限制中國採購或製造更先進的半導體設備，中國官方正加大投資和補貼力度，擴大傳統製程晶片的生產。

中國在5月份宣布設立有史以來最大的半導體投資基金，規模達3440億元人民幣。

報道稱，中國此舉引起西方國家擔憂。從短期來看，中國大力扶持和投資將減少國內對外國晶片的依賴，但長期來看，西方政府擔心中國加大傳統製程晶片生產可能導致電器和汽車所需晶片出現供應過剩的問題。

歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）2024年3月5日在布魯塞爾出席記者會（REUTERS）

歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）4月說，她在比利時與美國商務部長雷蒙多等高官會晤之後可能就會啟動對傳統製程晶片問題的調查。

同一時間，歐盟公佈一份長達712頁的報告，提及中國政府向中企提供的多層次扶持，涵蓋半導體、電信設備和可再生能源等行業的研究。

貿易分析師認為，這是布魯塞爾發出準備對更多案件展開調查的訊號。

本文獲《聯合早報》授權轉載

