伊朗改革派候選人佩澤什基安當選總統　英媒：拋離對手300萬票

伊朗7月5日舉行總統選舉第二輪投票，當局三度延長票站關門時間至午夜才結束，內政部表示點票結果會在6日早上公布。內政部繼指改革派候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）領先後，在香港時間早上約11時指他勝選。



路透社6日較早時稱，在已點算的254.7萬選票中，他已獲得126.3萬，而前核談判代表賈利利（Saeed Jalili）手握124.4萬。

路透社7月6日曾引述伊朗一匿名消息人士稱「點票已經結束，雙方候選人已獲悉結果。佩澤什基安領先他的強硬派對手賈利利約300萬張選票」。

2024年7月5日，伊朗選民在該國駐伊拉克巴格達大使館參加第二輪總統選舉投票，候選人的肖像照片印在牆上的海報上，分別是佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）和賈利利（Saeed Jalili）。（Reuters）

路透社及半島電視台（Al-Jazeera）報道，伊朗6100萬名合資格選民中，約五成有參與今次投票，比上月首輪投票的約四成稍高。

改革派候選人佩澤什基安及前核談判代表賈利利分別在首都德黑蘭的票站投票。半島電視台的記者指，低投票率或為賈利利帶來優勢。

在伊朗6月28日進行第一輪投票時，投票率跌至史上最低，為60%。伊朗內政部稱，是次投票率為49.8%。

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖左穿黑外套者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

圖為2024年7月5日伊朗總統選舉第二輪投票進行期間，候選人佩澤什基安（Masoud Pezeshkian，圖中穿黑外套與深藍襯衣者）在德黑蘭向群眾打招呼，舉起勝利手勢。（Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

報道提到，無論最終由誰當選總統，都不會對伊朗的政策有太大影響，有選民認為，即使佩澤什基安可能成為「跛腳鴨」總統，但總比強硬派好得多。預計新總統將密切參與選出最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的繼任人選。