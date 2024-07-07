秘魯北部發現4000年前神廟遺址　出土人骨疑為宗教儀式祭品

考古學家團隊在南美洲國家秘魯北部的沙丘中發現了一座4000年前神廟遺址，廢墟中還有可能是作為宗教儀式祭品的人類遺骸。



考古隊是在秘魯北部蘭巴耶克省（Lambayeque）薩納區（Zana）的沙丘中發現這些廢墟，地點距離太平洋不遠，在首都利馬以北約780公里。

路透社引述領導這項研究的秘魯天主教大學考古學家穆羅（Luis Muro）說：「我們仍在等待放射性碳測年法來確定年代，但證據表明，這座宗教建築可能是當時在秘魯北部海岸建造的神廟之一。」

神廟相信為多層建築，穆羅的團隊在牆壁和基座之間發現了三具成年人的遺骸，其中一具遺骸上伴有祭品，可能裹着某種亞麻布或衣服。

考古學家在秘魯北部鱔現一個神廟遺址，估計有4000年歷史。（Peru's Pontifical Catholic University/Handout via REUTERS）

考古人員研究神廟的牆壁。（Peru's Pontifical Catholic University/Handout via REUTERS）

神廟的一面牆上有一幅鳥首人身的神話人物浮雕。穆羅說，這種圖像比前西班牙時期的查文（Chavin）文化還要早。查文文化出現在公元前900年左右，在秘魯中部沿岸存在了500多年。

穆羅說，在附近的另一處發掘地發現了可能是另一座神廟的遺蹟，屬於莫切（Moche）文化晚期建築物，該文化大約1400年前出現在秘魯北部海岸。

秘魯最著名的考古遺址是印加城堡馬丘比丘（Machu Picchu），坐落在山區庫斯科省（Cusco）。這處世界遺產建於15世紀中葉。