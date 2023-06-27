阿富汗局勢｜22年前炸毀巴米揚大佛　美媒：塔利班開賣遺址門票

阿富汗塔利班（Taliban）創始人奧馬爾（Mullah Omar）2001年3月宣布巴米揚大佛（Bamian Buddhas）是假神並下令炸毀2尊世界最高佛像。然而在22年後的今天，美媒6月15日指，塔利班正對外出售巴米揚大佛佛像遺址的門票。



根據《華盛頓郵報》，付費可參觀的巨形岩龕約38米（125英呎）高，阿富汗國內遊客的門票售價為58美分（約4.5港元），外國遊客則每位收費3.45美元（約27港元）。

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塔利班文化部副部長阿齊茲（Atiqullah Azizi）受訪時稱：「對我們政府來說，巴米揚和大佛尤為重要，就像他們對世界而言一樣。」

阿齊茲稱，2022年有20萬名遊客前往巴米揚省，當中大多是阿富汗人，平均每人花費57美元（約445港元）。

塔利班在20世紀90年代末展開針對所有非伊斯蘭象徵的伊斯蘭復興運動，包括下令炸毀位於巴米揚山谷、55米高的西佛和38米高的東佛。

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聯合國教科文組織（UNESCO）2003年把包括受損佛像在內的巴米揚文化景觀和考古遺蹟宣布為「聯合國教科文組織世界遺產地」。