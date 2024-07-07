過度旅遊｜西班牙遊客多推升樓價觸怒民眾　巴塞隆拿數千人示威

數千名示威者星期六（7月6日）在西班牙巴塞隆拿（Barcelona）遊行，譴責大量遊客帶來的負面影響。



法媒報道，在「夠了！讓我們限制旅遊業」的口號下，約有2800人在巴塞隆拿的一個海濱區遊行。他們要求建立新的經濟模式，以減少每年數百萬遊客的到訪。

一名參與者說：「我並不反對旅遊業，但巴塞隆拿正遭受過度旅遊的困擾，這讓我們的城市變得不適合居住。」

2024年7月6日，西班牙巴塞羅那（Barcelona）大批示威者上街抗議當地「過度旅遊」的問題。（Reuters）

示威者舉着「立即減少觀光！」的橫幅，高呼「遊客離開我們的社區」等口號，並在酒店門前停留，令遊客大吃一驚。

巴塞隆拿的住屋成本不斷上漲。據當地政府稱，住房成本過去十年上漲了68%，以及旅遊業對巴塞隆拿當地商業和工作的負面影響，引發了這次抗議。

2024年6月29日，西班牙馬拉加（Malaga），遊客抵達馬拉加-太陽海岸機場（Malaga-Costa del Sol Airport）後在客運大樓內步行，一批導遊在等待旅客過關開始工作。（REUTERS/Jon Nazca）

一名示威者說：「當地商店正在關閉，為那些不能滿足社區需求的商店讓路。人們付不起房租。」

為了應對「大眾旅遊的負面影響」，巴塞隆拿市議會宣布，2028年起將禁止旅遊公寓出租，以將它們重新投放到當地住房市場。這遭到旅遊公寓協會的反對，他們說這只會助長黑市。

2024年6月29日，西班牙馬拉加（Malaga），遊客抵達馬拉加-太陽海岸機場（Malaga-Costa del Sol Airport）後在客運大樓內步行。（REUTERS/Jon Nazca）

西班牙是接待遊客第二多的歐洲國家，2023年接待外國遊客達8500萬人次，比上一年增長了18.7%，僅排在法國之後。

遊客最多的地區是加泰羅尼亞（Catalonia），巴塞隆拿去年接待遊客達1800萬人次。

2024年6月25日，西班牙隆達（Ronda）中午烈日當空，兩名德國遊客在一處景點跳躍，她們的朋友為其拍照。（REUTERS/Jon Nazca）

本文獲《聯合早報》授權轉載

