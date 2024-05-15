日本富士山過度旅遊惹關注　河口湖町擬引進住宿稅

日本富士山最近飽受過度旅遊問題的困擾，例如近期一間在富士山附近的便利店因為大批遊客前來「打卡」而成為討論熱話，便利店所在的山梨縣河口湖町就計劃引進住宿稅，最快可能在2026年度內開始實施。



共同網5月14日報道，河口湖町計劃成立工作小組，探討引進住宿稅的可行性。當地官員透露，首場會議最快在5月內召開，內容涵蓋住宿稅的用途及金額等。

有官員指出，在訪日遊客激增及少子老齡化持續的情況下，單靠現時的稅收並不足夠改善旅遊環境。

有網民發現河口湖町所在的Lawson便利店是拍攝富士山構圖的理想環境，結果吸引大批遊客到來「打卡」，惟個別遊客霸佔行人路等問題惹來當地居民不滿，該町4月底決定設置高約2.5米、寬約20米的黑色保護網，預計有關工程於21日完成。

有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在LAWSON河口湖站前店拍照時注意個人行為：

▼有網民指士河口湖町公所前店，也因為外國遊客湧至而出現問題：

▼有網民指士河口湖町公所前店內外都擠滿外國遊客。店內收銀台只有兩部，完全超負荷，排了很長的隊：

有網民說，這個「新景點」，也是他再也不想去的LAWSON便利店了，說它與LAWSON河口湖站前店一樣多人。他說店內部是一個無法無天的區域。 有人坐在走廊上進行視像通話。廁所裏面更是一片狼藉。

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