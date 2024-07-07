日本東京都知事選舉今晚有結果　民調：小池百合子暫時領先

日本共同網6月29日至30日對東京都知事選舉進行民調，現任知事小池百合子暫時領先，華裔前參議員蓮舫與前廣島縣安藝高田市市長石丸伸二緊隨其後。今屆有破紀錄56人參加，選舉7日投票及點票。票站在當地時間今晚8時（香港時間今晚7時）關閉。



今次選舉看點主要在於小池百合子對決蓮舫，前者受自民黨與公明黨支持，後者有立憲民主黨（立民黨）、共產黨、社會民主黨等各黨支援，雙方幕後亦呈現朝野對決的格局。

民調指，小池百合子分別在自民黨和公明黨的支持者中，獲得50%和70%的支持。

蓮舫本名謝蓮舫，父親為台灣人，母親是日本人。自小在日本長大和接受教育。可是她自1985年日本修改法例後，才可憑母親的關係正式入籍日本。她曾因雙重國籍問題陷入風波，備受批評。（路透社）

蓮舫獲得70%立民黨支持者和不到80%共產黨支持者的支持。放棄單獨推舉候選人的日本維新會支持者中，超過40%支持石丸，另有不到30%支持小池。石丸還獲得不到20%的自民黨支持者的支持。回答「無支持政黨」的無黨派受訪者不到30%選擇小池，佔比最多；石丸和蓮舫則分別獲得逾20%的支持。

是次調查通過電話進行，受訪者都是擁有東京都選舉權。通過固網電話受訪的有效回答有523人，通過手機的有515人。

2024年6月19日，廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二、現任都知事小池百合子、前參議員蓮舫及前航空幕僚長田母神俊雄到日本記者協會一同會見傳媒。（Getty）

臨近投票日，多名候選人把握最後機會拉票，小池百合子6日演講中許下承諾，包括高中學費近乎免費及沒有收入限制。