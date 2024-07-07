日本東京都知事選舉今晚有結果 民調：小池百合子暫時領先
撰文：官祿倡 許懿安 張子傑
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日本共同網6月29日至30日對東京都知事選舉進行民調，現任知事小池百合子暫時領先，華裔前參議員蓮舫與前廣島縣安藝高田市市長石丸伸二緊隨其後。今屆有破紀錄56人參加，選舉7日投票及點票。票站在當地時間今晚8時（香港時間今晚7時）關閉。
今次選舉看點主要在於小池百合子對決蓮舫，前者受自民黨與公明黨支持，後者有立憲民主黨（立民黨）、共產黨、社會民主黨等各黨支援，雙方幕後亦呈現朝野對決的格局。
民調指，小池百合子分別在自民黨和公明黨的支持者中，獲得50%和70%的支持。
蓮舫獲得70%立民黨支持者和不到80%共產黨支持者的支持。放棄單獨推舉候選人的日本維新會支持者中，超過40%支持石丸，另有不到30%支持小池。石丸還獲得不到20%的自民黨支持者的支持。回答「無支持政黨」的無黨派受訪者不到30%選擇小池，佔比最多；石丸和蓮舫則分別獲得逾20%的支持。
是次調查通過電話進行，受訪者都是擁有東京都選舉權。通過固網電話受訪的有效回答有523人，通過手機的有515人。
臨近投票日，多名候選人把握最後機會拉票，小池百合子6日演講中許下承諾，包括高中學費近乎免費及沒有收入限制。