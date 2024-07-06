日本人口老化釀勞工荒　報告：2040年或缺百萬外勞

出生率下降和人口老齡化導致日本必須常年面對嚴重人力短缺課題。即便當局已放寬移民法律，有了更多引進外勞的方策，但是近期一項報告仍敲警鐘指出，到了2040年，日本將面對的是「一百萬個外勞不足」的勞動環境。



為日本在外招攬人才的日本國際協力事業團（JICA）週四（7月4日）公布的報告，顯示2040年的日本若要維持1.24%的增長率，就會面對嚴重的外國工人短缺，數量極可能達到100萬人。

日本的外勞人數目前統計為205萬人，是15年前的四倍，佔總勞動人口的3%。根據JICA的報告，若按照目前引進的速度，日本外勞人數到了2040年是591萬人。但是，這仍無法填補它因人口銳減而造成的人力缺口。該機構兩年前也做過類似預測，但此次「百萬外勞不足」的人數規模是之前的兩倍。

JICA認為，日本要維持經濟增長，引進外國勞動力至關重要。日本政府近期擴大多個領域的工作簽證，就是為了接受更多的移民勞工。然而，在吸引和留住外國工人方面，日本也面對挑戰。這其中包括日元近期疲軟、日本傳統上的低工資以及在人權問題上面對的批評。

日本缺乏基礎勞動力，即使政府放寬輸入外勞措施，但面對日元貶值及低工資等問題，影響外勞赴日打工的意欲。（Getty Images）

為外國人提供就業支持的Mynavi Global發布調查，凸顯近期的「日元疲軟」是日本吸引外來人才的一大絆腳石。該調查指出，在日本工作的外勞中有38.5%擔心日元持續貶值會導致他們的工資銳減。

來自越南的雲龍（音譯，Van Long，25歲）在東京一家麵店當侍應生。他向《聯合早報》說出了他的擔憂：「我每天都會查看匯率。日元不斷的貶值，我很擔心寄回越南給家人的錢會越來越少。」

他是以「技術實習生」簽證到日本，最初在鄉下的一農場工作，不需要日語能力。因為受到僱主的虐待，他勤學日語，後來便到東京的這家拉麵店工作。他每月的工資22萬日元（約10693港元），扣除了健康保險、住民稅、所得稅、年金等，領到手的大約是18萬日元。

越南、緬甸和柬埔寨是目前日本外來工人的主要來源國。Mynavi Global報告指出，在選擇工作時，外籍工人除了看工資，也很在意工作環境和人際關係。為了讓更多外籍工人能繼續留在日本工作，除了提高工資和福利，還有必要創造一個讓外籍工人能融入的多元工作環境。

本文獲《聯合早報》授權轉載

