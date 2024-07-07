BLACKPINK Lisa新歌MV取景地　泰國曼谷唐人街大火30人傷

BLACKPINK成員Lisa新歌《ROCKSTAR》MV在泰國曼谷唐人街取景，新歌發布後聲名大噪，大量粉絲和外國遊客前往拍攝地「朝聖」與「打卡」。唐人街在當地7月6日晚上唐人街發生火災，約有30人受傷。目前大火已受控。



泰國《曼谷郵報》7月7日報道，火災於當地時間7月6日晚上8時42分發生在三潘他翁縣（Samphanthawong）耀華力路（Yaowarat）的普佛（Trok Pho，暫譯）社區。這個社區有大約30棟木屋。

2021年2月11日，農曆新年期間，人們在泰國曼谷唐人街遊覽。2020年12月29日，泰國政府新增特別法定假日以促進國內旅遊業發展，當中包括2021年2月12日中國農曆新年。（新華社）

大火很快蔓延開來，燒毀40個攤位以及7層樓高的新帝國酒店的一部份。大約40輛消防車出動，消防員於晚上11時16分控制住火勢，並通過消防車安全地救出客人。

大約有30人受傷。他們大多數是老年人，曾吸入濃煙。所幸迄今傷亡報告。

大約280人受到影響並求助，其中一部份人在金佛寺避難。他們當中大多數是來自其他省份和鄰國的工人。

女子組合BLACKPINK泰國成員Lisa的個人新曲《ROCKSTAR》MV拍攝地，曼谷唐人街內的耀華力路。（Lisa 搖滾明星MV截圖）

BLACKPINK成員Lisa6月底公開新歌《ROCKSTAR》MV，MV在Lisa家鄉曼谷知名的唐人街耀華力路拍攝，街道兩側掛滿霓虹漢字招牌，是許多旅客到曼谷的必訪清單。

女子組合BLACKPINK泰國成員Lisa的個人新曲《Rockstar》MV拍攝地，曼谷唐人街內的耀華力路。（Lisa MV截圖）

女子組合BLACKPINK泰國成員Lisa的個人新曲《Rockstar》MV拍攝地，曼谷唐人街內的耀華力路。（Lisa MV截圖）

泰國旅遊局計劃為女子組合Blackpink成員Lisa最新單曲MV《搖滾巨星》拍攝地所處的唐人街建設和規劃新徒步觀光路線。（Lisa 《搖滾巨星》MV截圖）

本文獲《聯合早報》授權轉載

