BLACKPINK Lisa新歌MV取景地 泰國曼谷唐人街大火30人傷
撰文：聯合早報
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BLACKPINK成員Lisa新歌《ROCKSTAR》MV在泰國曼谷唐人街取景，新歌發布後聲名大噪，大量粉絲和外國遊客前往拍攝地「朝聖」與「打卡」。唐人街在當地7月6日晚上唐人街發生火災，約有30人受傷。目前大火已受控。
泰國《曼谷郵報》7月7日報道，火災於當地時間7月6日晚上8時42分發生在三潘他翁縣（Samphanthawong）耀華力路（Yaowarat）的普佛（Trok Pho，暫譯）社區。這個社區有大約30棟木屋。
大火很快蔓延開來，燒毀40個攤位以及7層樓高的新帝國酒店的一部份。大約40輛消防車出動，消防員於晚上11時16分控制住火勢，並通過消防車安全地救出客人。
大約有30人受傷。他們大多數是老年人，曾吸入濃煙。所幸迄今傷亡報告。
大約280人受到影響並求助，其中一部份人在金佛寺避難。他們當中大多數是來自其他省份和鄰國的工人。
BLACKPINK成員Lisa6月底公開新歌《ROCKSTAR》MV，MV在Lisa家鄉曼谷知名的唐人街耀華力路拍攝，街道兩側掛滿霓虹漢字招牌，是許多旅客到曼谷的必訪清單。
本文獲《聯合早報》授權轉載