BLACKPINK Lisa家鄉拍MV　曼谷唐人街變朝聖地　泰國加碼出招吸客

人氣女子組合BLACKPINK的泰國成員Lisa 6月28日推出個人新歌《ROCKSTAR》，並在家鄉泰國拍攝MV，短短數日在YouTube上獲得超過5500萬瀏覽量。泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand，簡稱TAT）宣布將在MV拍攝地曼谷唐人街建設和規劃新的步行觀光路線，希望吸引更多遊客前往。



Lisa最新個人單曲ROCKSTAR MV：

據《曼谷郵報》和泰國PBS等媒體7月1日的報道，泰國觀光局計劃在MV拍攝場地建立徒步觀光路線，曼谷市政府更打算為唐人街注入更多中國元素，計劃為人行道更換新瓷磚，配以牡丹（Bo Tan）花卉圖案和「耀華力路必須走下去」（Yaowarat must go on）字句為特色。

女子組合BLACKPINK泰國成員Lisa的個人新曲《Rockstar》MV拍攝地，曼谷唐人街內的耀華力路。（Lisa MV截圖）

Lisa 6月28日發布《ROCKSTAR》MV，大量泰國粉絲和外國遊客隨即前往拍攝地耀華力路「朝聖打卡」。

執政黨代表兼國家軟實力戰略委員會副委員長貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）稱Lisa的MV為「軟實力的榜樣」，並表示耀華力路已成為家傳戶曉的名字。泰國政府將會利用MV所帶來的關注去推廣耀華力路的街頭美食。